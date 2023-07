Puntarenas y Santos hicieron un mal negocio

Puntarenas venía de perder ante Pérez Zeledón; el Santos, ante Alajuelense. A ambos les urgía un resultado que sirviera de impulso en el inicio del Apertura 2023, pero lejos de conseguirlo hicieron un mal negocio.

Y no solo se trata del 0 a 0 en el marcador, sino de un partido cuyo remates directos no llegan a diez entre los dos equipos (cinco de Puntarenas y apenas dos del Santos) y el volumen de juego no permite hablar de equipos en alzada.