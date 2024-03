Puntarenas se le planta a Herediano y le frena la racha de victorias

Puntarenas le puso freno a Herediano en la seguidilla de victorias en el campeonato. Eran siete, y los florenses aspiraban a sumar la octava, pero se toparon con dos problemas: un Puntarenas ordenado, que no dio libertades y, cuando pudo, buscó hacer daño para llevarse la victoria. El otro inconveniente fue la fuerte temperatura; el juego arrancó a 34 grados Celsius y así, visitantes y locales debían dosificarse, porque en poco tiempo cualquiera se revienta ante la fuerte sensación térmica.

El encuentro terminó 0-0. El segundo tiempo fue mejor; los equipos se soltaron un poco e intentaron toparse con la victoria.

Herediano se vio distinto, era otro, y no es para menos. El cuadro florense salió a la cancha con cinco variantes en la formación. No jugaron Elías Aguilar, Getsel Montes, Fernán Faerron, Gerson Torres y Luis Ronaldo Araya, los cuatro primeros titulares, pero Héctor Altamirano, técnico de los rojiamarillos, no los tomó en cuenta porque piensa en el partido del martes por la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Robin Hood de Surinam. Se vio en la obligación de rotar al plantel, aunque claro, cuenta con material suficiente para hacer las variantes que hizo.

Herediano y Puntarenas no solo debieron luchar entre ellos, sino que se vieron afectados por la fuerte temperatura. Aquí Aarón Salazar intenta superar a Bryan López. (Foto de Andrés Garita).

Los equipos arriesgaron poco. Se cuidaron en defensa y evitaron desgastarse más de la cuenta. En el primer tiempo, solo dos opciones estuvieron cerca de culminar en la red y ambas fueron remates de Bryan López, de Puntarenas. Uno lo desvió Alexandre Lezcano, quien apenas a los cuatro minutos del encuentro ingresó en lugar de Aarón Cruz, quien se marchó lesionado. El otro disparo se fue desviado, pese al lamento de López, pero le falló la brújula para dirigirlo al marco.

El juego se desarrolló en la mediacancha y por lo general los equipos buscaron ser directos, atacar con el pase largo, porque no hubo esa intención de jugar a uno o dos toques, pero es comprensible, la temperatura no permitía dejarse mucho la pelota.

El empate es un respiro para los chuchequeros, vale oro porque aumentó la ventaja sobre Grecia en la lucha que ambos tienen por no descender a la Liga de Ascenso. Grecia, que ganaba su partido, perdió de visita 2-1 con Liberia, por lo que se estancó en 24 puntos. Puntarenas, con su 0-0 contra Herediano, sumó 27 unidades y son tres puntos de ventaja ante los de occidente.

Inicia el partido Copiado!

Apenas en el arranque del juego, Aarón Cruz, guardameta de Herediano pidió el cambio. Se jugaban dos minutos, el portero salió por un balón y chocó con un rival. Una de sus rodillas llevó la peor parte y se debió efectuar la variante.

Herediano con variantes Copiado!

El Club Sport Herediano presenta su alineación para el partido contra Puntarenas, la misma tiene variantes sobre todo porque figuras como Elías Aguilar, Getsel Montes, Fernán Faerron, Gerson Torres y Luis Ronaldo Araya no viajaron con el equipo a Puntarenas.

Herediano alinea con: Aarón Cruz, Juan Miguel Basulto, Aarón Salazar, Haxzel Quirós, Everardo Rubio, Shawn Johnson, Allan Cruz, John Jairo Ruiz, Joshua Canales, Francisco Rodríguez y Adrián Garza. Sin duda el cuerpo técnico de los rojiamarillos está cuidando a varias figuras, porque el plantel tiene compromiso internacional el martes de la otra semana. Herediano se medirá al RobinHood de Surinam en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Yeltsin Tejeda regresa Copiado!

El Club Sport Herediano le dio una buena noticia a sus aficionados, Yeltsin Tejeda, quien estuvo lesionado, se recuperó y entró en la lista de los 18 convocados para el partido de esta tarde a las 3 p.m. contra Puntarenas.

“No ha sido fácil estar con el equipo, porque contamos con jugadores de gran nivel, con mucha experiencia y tienen al equipo en la cima. Me ha tocado esperar y quiero jugar, espero tener minutos”, dijo Yeltsin Tejeda.

Herediano un líder muy sólido Copiado!

El Club Sport Herediano enfrenta esta tarde una de las salidas más complicadas en el campeonato, pero el liderato que ostenta y su solidez en el rendimiento lo hacen favorito para llevarse el triunfo.

Puntarenas recibe a las 3 p.m. a los rojiamarillos, quienes apuntan a conseguir la octava victoria consecutiva. Herediano es líder con 27 puntos y solo una derrota registra en el certamen. Cayó como local 0-1 ante San Carlos, pero luego de esa derrota se ha vuelto imparable con siete victorias seguidas y apunta a llevarse la octava en el Estadio Lito Pérez.

Para los chuchequeros, dejarse los tres puntos es vital, casi una obligación por su situación en la lucha por el no descenso. Puntarenas es penúltimo con 26 unidades, solo dos más que Grecia, que se ubica en el último lugar de la tabla acumulada. En el torneo, los dirigidos por Douglas Sequeira únicamente tienen ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates. Las dos victorias las consiguió como local contra Guanacasteca y Santos y a ambos les hizo tres anotaciones.

En casa, Puntarenas ha jugado apenas cuatro partidos, ganando ante Guanacasteca y Santos, empatando sin goles ante Grecia y perdiendo por la mínima ante Alajuelense.

Según destaca la Unafut en su sitio web, desde el 2004 que el Puntarenas FC debutó en Primera División, este es el historial de ambos equipos: 45 juegos disputados con 25 victorias para Puntarenas, siete para Herediano y 13 empates.

El guardameta Miguel Ajú es uno de los puntos destacados de Puntarenas. (Alonso_Tenorio)

Muy caliente Copiado!

La temperatura es alta en Puntarenas, donde se registra 34 grados celsius. Los equipos y hasta los aficionados deben tomar precauciones porque el clima es pesado en el Pacífico.