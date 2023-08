Puntarenas le pidió a Saprissa un 20% en caso de que venda a Kliver Gómez

Desde hace un año, Saprissa le puso el ojo a Kliver Gómez, quien se desempeña como lateral derecho y ha trascendido por su buen desempeño con Puntarenas.

El cuadro morado intentó en ese momento llevarse a Kliver el Perro Gómez, como lo llaman en Puntarenas, pero no pudo hacerlo. Hasta que en los últimos días, llegó a un acuerdo con los porteños, y el jugador vestirá la camisa saprissista hasta el año 2026.

Saprissa aún no ha hecho oficial la contratación de Kliver, pero en Puntarenas expresaron que el acuerdo está hecho e incluso dieron detalles de la negociación.

“La transacción fue algo positivo para nosotros y para el jugador. Pensamos también en la parte humana, queríamos que se sintiera bien y él dijo que quería salir, así que le dimos la oportunidad de partir”, dijo Roberto Wong, gerente deportivo de Puntarenas.

Para el cuadro naranja fue un buen negocio, porque a Kliver se le terminaba el contrato con el club y al finalizar podía arreglar con otro equipo como agente libre, sin que Puntarenas recibiera nada a cambio.

“Le quedaba poco tiempo con nosotros, hicimos la venta, ingresa dinero al club y nos aseguramos el 20% de una futura venta de Saprissa a otra institución. Él (Kliver Gómez) siempre manifestó que quería salir, y es una oportunidad para él, y el club salió beneficiado”, indicó Wong.

Aunque Roberto Wong no lo confirmó, La Nación conoce por una fuente allegada a Saprissa que el cuadro morado pagó $40.000 (₡21 millones) por el Perro Gómez.

“En algún momento se presentó la opción de que nos dieran jugadores a cambio, pero al final se dijo que no y se llegó a un acuerdo económico, más el porcentaje”, agregó Wong.

Silvia Bolaños, presidenta de Puntarenas, expresó que pudieron pedir más dinero, pero cree que lo fundamental era asegurar ese 20% de una futura venta.

“Nada ganamos con pedir más e inflar el mercado de las ventas a lo interno en el país, porque a nosotros como club, más bien nos podría afectar para posibles compras de futbolistas. Aquí lo importante es que Kliver logre colocarse en un club con una mejor vitrina a nivel internacional y tratar de ubicarlo en el exterior, para que eventualmente en una segunda venta, nosotros podamos tener ese 20% que nos reservamos”, destacó Silvia Bolaños.

La jerarca del cuadro porteño resaltó que desde la semana pasada, la dirigencia de Saprissa intensificó las conversaciones con ella, y el lunes lograron un acuerdo de palabra con los tibaseños.

“Estamos finiquitando un par de temas y esperaríamos cerrarlos en las pŕoximas horas. Existe un acuerdo de palabra y queremos poner por escrito lo conversado. A Kliver se le vencía el contrato con Puntarenas en un año, pero por norma, seis meses antes del vencimiento podía negociar con otro equipo, y creímos que era el momento oportuno para llegar a un acuerdo. El monto que nos van a pagar es satisfactorio, pero lo que importa es ese porcentaje por una eventual segunda venta”, dijo Bolaños.

Kliver Gómez le pidió a la dirigencia de Puntarenas que lo dejarn salir del equipo para unirse a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Bolaños agregó que el convenio por el monto a cancelar por la venta de Kliver es en un único pago.

“Sabemos que Saprissa también está colocando a sus jugadores, y en el momento en que firmemos, debe hacerse el pago”, resaltó la presidenta porteña.

En su cuenta de Facebook, el Perro Gómez se despidió del club chuchequero y sus compañeros, a quienes agradeció por el apoyo que le brindaron día a día.

“Solo quiero dar gracias a Dios por las oportunidades y a todos los compañeros, más que un equipo, una familia. Gracias por la confianza que siempre me dieron, por corregirme. Sobran las palabras para describir esta institución, a la que defendí los colores a muerte. Por todo lo que me dio y me brindó siempre, soy un porteño más”, escribió Kliver.

Con Kliver Gómez, Saprissa se aseguró el cuarto refuerzo para el campeonato. Primero ficharon a Jefferson Brenes y luego llegaron Jorkaeff Azofeifa y el hondureño Michael Chirinos, de quien se espera que pueda debutar el domingo frente a Herediano.