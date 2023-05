Puntarenas FC sigue esperando que Saprissa, Alajuelense y Herediano hagan ofertas formales por sus jugadores

Rumores van y vienen sobre el interés de Saprissa, Alajuelense y Herediano en figuras del Puntarenas FC. Los nombres del delantero Anthony Hernández y los laterales Kliver Gómez y Krisler Villalobos son los que más “suenan” para llegar a uno de los equipos tradicionales del país, a pesar de que aún mantienen contrato con el cuadro naranja.

Ninguno puede irse sin que medie una negociación con el club porteño y, de momento, a la mesa del gerente deportivo Roberto Wong no ha llegado ninguna oferta formal, según el exjugador.

Hernández y Gómez habían ampliado su ligamen con el cuadro arenero al final del Apertura 2022, cuando recibieron mejoras económicas en sus salarios por extender el contrato hasta el final del Clausura 2024. En el caso de Kliver, tiene compromiso con Puntarenas FC hasta el cierre del Apertura 2023. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se siga valorando una posible salida del plantel.

El excapitán porteño, Roberto Wong, quien actualmente es el director deportivo de la institución y tiene a cargo las negociaciones del primer equipo, indicó que existen rumores, pero que de momento no hay nada concreto. Incluso en algunos casos ni siquiera se han acercado a negociar una eventual salida de estos futbolistas. No puede meter las manos al fuego, sin embargo, para asegurar que sus jugadores no han sido tentados, como sucedió al final del anterior torneo.

“Por ahí hemos escuchado rumores de que Saprissa y Alajuelense tienen interés en uno u otro jugador, pero nada en concreto. Hasta este momento nadie se acercó a negociar o conocer la situación contractual de futbolistas como Anthony (Hernández), Kliver (Gómez) o Krisler”, declaró Wong.

Roberto recordó que en el caso de Villalobos se habló de que el Herediano tenía interés en sus servicios, pero que tampoco han recibido oficialmente sus pretensiones.

El dirigente declaró que en caso de que se diera una oferta formal se sentarán a estudiarla y lo primordial será analizar el tema económico.

De acuerdo al director deportivo, ellos están planificando la conformación del equipo para la próxima campaña y hasta la fecha han fichado a Lautaro Ayala y Andrey Mora de Guadalupe, Barlon Sequeira, Bryan López y Jeikel Medina de Sporting FC y al mexicano Luis Miguel Franco.

Además, renovaron a los futbolistas Asdrúbal Gibbons, Daniel Quirós, Keylor Ramírez y Rándall Cordero.