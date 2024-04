Puntarenas FC sigue con la calculadora en la mano en su afán de evitar el descenso

El Puntarenas FC se mantiene a flote en su lucha por evitar el descenso, al empatar en casa 0-0 frente al Municipal de Pérez Zeledón, por la jornada 18 del Torneo Clausura 2024.

Los porteños llegaron a 35 unidades, mientras los Guerreros del Sur sumaron 33 unidades. Ambos se van alejando pasito a pasito del colero Municipal Grecia, que esta noche visita a Alajuelense.

En el caso del Santos de Guápiles, que actualmente tiene 31 unidades, está enfrentando a Sporting FC en el estadio Rohrmoser a desde las 6 p. m.

El Municipal Grecia, último de la tabla acumulada con 28 puntos, este miércoles se enfrenta a Liga Deportiva Alajuelense a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Pero más allá de los resultados de esta fecha, la próxima jornada puede ser determinante para los intereses de los equipos involucrados en la lucha por evitar el descenso.

El Pérez Zeledón recibe a Grecia este sábado 20 de abril a las 4 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón. Los locales esperan cosechar su primera victoria bajo el mando del técnico Luis Fernando Fallas, quien tiene tres derrotas y un empate al frente de los isidreños.

Por su parte, el domingo a las 5 p. m. el Santos de Guápiles enfrentará al Puntarenas FC en el estadio Ebal Rodríguez. A los santistas les urge sumar puntos en su lucha por salir de los últimos lugares. Los porteños deben seguir en su pelea por sacar distancia en la parte baja de la clasificación, para dejar atrás la sombra del descenso

En cuanto al compromiso, el equipo porteño fue incisivo, tomó el control del compromiso y trató por todos los medios de vulnerar la portería del arquero Bryan Segura.

El mexicano Luis Miguel Franco, con remates desde media distancia, insistió en superar al meta generaleño, quien estuvo atento para desviar los intentos del azteca y fue la figura de los visitantes.

Mientras tanto, los isidreños apostaron a la velocidad del pequeño y habilidoso Axel Amador, quien fue el jugador más determinante en el ataque, aunque no logró vulnerar la defensa rival.

El volante porteño, Andrey Mora, indicó en la transmisión de Tigo Sport, al final del juego, que el calor afectó a ambos equipos y que ante escuadras que entrenan bajo fuerte temperatura, como el Municipal de Pérez Zeledón, no se saca ventaja el jugar a las 3 p. m.

“Siento que el resultado nos deja un poco frustrados e inconformes. Queríamos ganar y quedar a nueve puntos del último lugar, pero no logramos concretar las oportunidades que tuvimos en el partido. Sin embargo, el punto es importante y quedamos a una diferencia de siete unidades. El clima afectó a los dos equipos y personalmente no me gusta jugar a esta hora porque no se puede dar espectáculo”, dijo Mora.