Puntarenas FC se acuerda de ganar después de cuatro meses

Anthony Hernández anotó el gol de la victoria frente a Guadalupe y anunció que de momento no se marchará al exterior.

Después de cuatro meses de su última victoria, el Puntarenas FC al fin se acordó de lo que es sumar de tres puntos, al derrotar 0-1 a Guadalupe FC y dejar así una racha de solo una victoria en sus últimas 20 presentaciones, tomando en cuenta Torneo de Apertura 2022, Torneo de Copa y Clausura 2023.

En una semana convulsa, donde el hoy expresidente Héctor Trejos dejó su puesto por un enfrentamiento verbal con el técnico Alexander Vargas, luego del partido ante el Pérez Zeledón (1-2), los porteños dejaron atrás una racha negativa, llena de altibajos y de malas presentaciones

Luego de ganarle al Pérez Zeledón el 15 de agosto del 2022 y al Santos de Guápiles el 1 de octubre del 2022, los chuchequeros sumaron su tercera victoria en un lapso de 124 días, para darle un desahogo a su técnico, cuestionado por los malos resultados en el campeonato.

Los guadalupanos tuvieron la oportunidad de marcar en la primera parte con Jostin Daly y Andy Reyes, pero fallaron en la puntada final estrepitosamente, ante la amargura del técnico Wálter Paté Centeno que observó cómo sus pupilos dejaron ir las claras opciones.

Atrás quedó el contundente 5-1 con que Guadalupe le pasó por encima al Cartaginés, demostrando la irregularidad del conjunto de Goicoechea que se vio sorprendido por el cuadro naranja, que le cedió la iniciativa, pero que no pudo marcar.

El único tanto llegó al minuto 62, cuando Rodrigo Garita centró y Anthony Hernández aprovechó una desatención de la zaga local y solo en el área remató a placer para concretar el 0-1 y darle el triunfo a su escuadra que respiró al fin luego de muchas decepciones.

“Debemos darle la honra a Dios que se nos abrieron las redes y logramos sacar los tres puntos. La verdad la estábamos viendo fea, no ganábamos, pero gracias a Dios logré la anotación. Les agradecemos a los aficionados que no perdieron la fe y nos apoyaron aquí en Guadalupe. Es muy lindo ver a todas estas personas que no nos abandonan a pesar de los malos resultados”, expresó Hernández.

El delantero destacó la garra de sus compañeros, en un partido complicado, donde enfrentaron al cuadro de Paté Centeno y confesó que se quedará el equipo y no saldrá del país.

“Es la voluntad de Dios. No se dieron las cosas, las ofertas no fueron concretas y es mejor quedarnos en el Puerto. Dios sabe porque hace las cosas, por algo será y esperemos que se nos dé en el futuro Es la voluntad de Dios y sino se nos, no pasa nada y solo vamos a esperar otra oportunidad”, dijo Hernández.