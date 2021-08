Presidente de Cartaginés expone la dramática situación de un club que tomó con $5.000.000 en deudas

Cuando tomó el control como presidente y socio mayoritario de Cartaginés, en mayo del 2019, el Cartaginés estaba en una situación caótica y al borde del abismo. Las deudas ascendían a $5.000.000, según cuenta, los salarios de la planilla tenían tres meses de atrasos y todo hacía prever que no había salvación.

Leonardo Vargas asumió el control y aunque conocía la gravedad de las cuentas por pagar, su gran sorpresa fue que se quedó solo. Los empresarios que supuestamente se sumarían con él para rescatar a los brumosos nunca llegaron. Luego de poco más de dos años, Vargas y su familia cancelaron casi $2.500.000, según reveló en entrevista con La Nación.

Sin embargo, esto no evitó que se fijara fecha de remate para el estadio Fello Meza (8 de setiembre del 2021) por no cumplir con las obligaciones de un fideicomiso que se generó en 2017 y del cual adeudan $2.574.686, a la fecha ya con intereses. El jerarca afirmó que va a solucionar el problema y no perderá el estadio; además, enfatizó que es falso que rechazara ayudas de otras personas, ya que nunca llegaron y pese a los múltiples cobros que se siguen presentando, no piensa dar un paso al costado.

¿Cómo toma el se fijara ya una fecha para el remate del estadio Fello Meza?

Sé cómo son estos procesos. Igualmente, espero tener resuelto el problema mucho antes de esa fecha (remate 8 de setiembre) o al menos estabilizarlo y que no suframos de mayores complicaciones. Espero resolver todo esto pronto y seguir adelante.

Por lo que ha hablado con el acreedor, ¿siente que esto se puedo resolver y no llegar al remate?

He visto todas las posibilidades que tengo y este lunes apresuré aún más algunas cosas. Eso sí, no voy a tener problema en resolver esto, aunque aún no sé con cuál de las tres opciones que tengo lo voy a solventar para no llegar al remate.

”Es un tema que estaba en mi mente, no es algo que nosotros dejamos en el abandono y nos llegó hasta el lunes, sino que hemos seguido haciendo abonos a la cuenta y dentro de nuestras posibilidades hemos ido pagando. Sin embargo, no alcanzó, se vino esta situación y ahora tocará hacer algo más extraordinario para resolverlo”.

Cartaginés vs Saprissa Leonardo Vargas, presidente y socio mayoritario de Cartaginés, asumió al equipo hace dos años y tres meses. El dirigente llegó a la presidencia en mayo del 2019. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¿Específicamente cómo lo resolverá, porque los cobros no dejan de llegar a Cartaginés?

No tenemos la plata para esa cantidad total de la deuda, lo que vamos a hacer es buscar una solución que nos permita estabilizarnos y ganar un poco de tiempo. Con el Cartaginés tengo un par de proyectos que espero desarrollar en el futuro cercano, pero por esta situación de la pandemia no he podido ser más rápido en ejecutar lo que pretendo.

”Asumimos con una deuda de $5.000.000, ahora creo que tengo la solución y está bien estudiada. Esto hay que hacerlo sí o sí, porque nadie va a llegar con $3.000.000 o $4.000.000 a decir que paga las cuentas, es más, ni siquiera la millonésima parte de esto llegan a poner. No tengo la capacidad económica de momento. Tengo mis proyectos, que me ayudan a ir solventando situaciones del club, pero me dedico a los desarrollos inmobiliarios y ventas de viviendas, que es algo que ha sufrido mucho en el país”.

Hasta ahora se dan problemas con el fideicomiso, ¿qué pasó para que incumplieran?

Hasta antes de la pandemia no vivíamos nada de esto, lo puedo demostrar con papeles. Cartaginés estaba al día con este pago (fideicomiso) y con todos estábamos bien, pero esto vino a perjudicarnos bastante.

El fideicomiso en teoría se hizo en 2017, cuando usted no estaba, para pagar deudas del club. ¿Esto no pasó?

Se pagaron lo que se debían a ellos mismos (dirigentes de la época), porque ellos mismos habían prestado platas, así que se cancelaron primero ellos. Cuando sacaron el fideicomiso es porque iban a pagar la Caja Costarricense del Seguro Social y las dos hipotecas, pero a la Caja le hicieron un abono y dejaron la deuda. Es más, cuando tomé al club no tenía ni personería jurídica. Con eso digo todo.

Estas deudas no se generaron en su gestión y tampoco fue usted quien llevó al club a esta situación financiera tan compleja. ¿Dónde están o qué le dicen quienes sí son los responsables?

Esas personas hipotecaron el estadio con este fideicomiso, separaron lo que se les debía a ellos, se fueron y dejaron a Cartaginés con el problema. Esas personas pagaron un año de intereses y se lavaron las manos.

”Igualmente, acabo de pagar una deuda por más de ¢90 millones por una plata que Cartaginés no recibió, sino que este dinero se lo dieron a una persona, esa persona generó unos pagarés y yo tuve que pagarlos. No he encontrado en qué cuenta de Cartaginés ingresó esa plata, pero el club los tuvo que pagar. Esa gente estuvo acá, dice que hizo mucho y nada”.

¿Quiénes son esas personas que generaron esa deuda de $5.000.000?

Sé cómo se generaron las cosas, pero no culpo ni pienso que esos $5.000.000 se los robaron, sino que tomaron malas decisiones y afrontaron los problemas de una manera errónea. Les faltó capacidad como dirigentes para resolver y no simplemente ir pateando el tarro hasta que se hizo una bola de nieve inmensa.

”Hay gente es responsable por lo que asumió, otros simplemente querían figurar y nunca arreglaron nada y tampoco dieron nada al Cartaginés. No resolvieron la deuda, sino que la incrementaron”.

¿Desconocía la mayoría de las deudas?

No, sabía en un gran porcentaje lo que debía el Cartaginés, aunque hay otras que sí desconocía. Lo que no sabía es que iba a tener que agarrar solo todo esto. Igualmente, si el país y el mundo no estuvieran viviendo todo esto que se derivó con la pandemia, creo que lo hubiese resuelto mejor.

¿Cuánto han pagado de todos los $5.000.000 que se debían?

Se ha pagado casi que la mitad de la deuda total. Además, al inicio tuvimos que ver con nuestra plata el día a día del club, porque cuando llegué el primer pago que hice fue el de tres meses de planillas atrasadas que tenía el equipo.

”Ahora pagamos los salarios al día, se le da el mantenimiento al estadio que no es barato y, como decía antes, se le ha hecho frente a la mitad de esos $5.000.000″.

Ha tenido que lidiar con muchos problemas y no paran. ¿Le ha pasado por la mente dar un paso al costado?

No me ha pasado por la mente dar un paso al costado. No actuaría tan irresponsablemente, sé a lo que venía, aunque algunas deudas no me los esperaba o no sabía que estaban. Igual, sigo trabajando en el Cartaginés y por más desgaste, quiero mucho a este equipo y pretendo sacarlo adelante. Nunca he pensando en dejar esto tirado.

”Si en algún momento me toca hacerme a un lado, con humildad lo haré y le desearé lo mejor a quien llegue. Sin embargo, he hablado con mucha gente, con inversionistas extranjeros, con nacionales y bancos, y por lo difícil que es la situación del Cartaginés, nadie se va a meter así.

”Gracias a Dios tengo a mi familia, mi esposa, mis hijos y nietos. Tampoco escondo que es muy desgastante, pero toca hacerlo”.

¿Cuál es la solución que ha estado barajando?

Como son proyectos que no puedo desarrollar todavía, prefiero guardármelos y en su momento los presentaremos. Al menos por los próximos cuatro años yo seguiré al frente, salvo que alguien llegue y me dé la plata que puse.

¿Por qué dice que se quedará al menos por cuatro años más, en ese tiempo sacará adelante al club?

Por un trabajo profesional que hice, considero que es el tiempo que necesito. Sin poner el escenario más optimista y siendo realista, creo que en cuatro años pondré al Cartaginés en otra forma de trabajar, encontraré solvencia y considero que tenemos cómo hacerlo. Ahí veremos qué pasará más adelante con el equipo.

¿Alguien más se ha acercado a usted para ayudarle con Cartaginés y realmente poner dinero?

He leído y me han hecho comentarios de que mi familia y los que estamos al frente de la administración del Cartaginés no queremos ayuda de nadie y estamos cerrados a hacer lo que decimos y punto. El tema no pasa por ahí, sino que la situación es muy complicada y si alguien quiere ayudar, pues que llegue al club y que realmente colabore.

”Mucha gente habla de ayudas, que están dispuestos, pero nadie llega realmente a dar esa ayuda. Ni siquiera lo hemos logrado con esas campañas que hemos hecho con aficionados. No voy a buscar a nadie que, si alguien quiere hacer algo, puede venir y hacerlo. El que diga que no me dejo ayudar, está mintiendo. Nadie puede decir que vino y me ofreció algo y no acepté. Es muy fácil decir, pero hacerlo es más complejo”.