Presidente de Cartaginés acepta errores tras título: ‘No nos volveremos locos por un jugador’

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas Monge, es una persona que no se guarda nada e incluso, no tiene problemas en autocriticarse públicamente. El dirigente que llevó a los brumosos al histórico título aceptó algunos fallos que se dieron tras coronarse en el Clausura 2022 y reveló que el presupuesto se incrementó, pero que ya lograron estabilizarse luego de un Apertura 2022 para el olvido.

Carlos Barahona se aleja cada vez más de Cartaginés: ¿su futuro está en Saprissa?

En entrevista con Radio Columbia Vargas no se quedó en los lamentos, sino que contó que aprendió de los errores y por lo mismo, hoy en día es más exigente con el técnico Paulo César Wanchope. Además, enfatizó que como parte de esta lección entendió que no hay que “volvernos locos por un jugador”, haciendo referencia a la inminente salida del juvenil Carlos Barahona con destino a Saprissa.

Estos son los principales temas que tocó el jerarca en Columbia:

- Exigencia con nivel del equipo

“Creo que Cartaginés debe manejar mejor los partidos, el mismo juego ante Pérez Zeledón no lo manejamos bien, pese a que ganamos. Hay momentos en los que debemos ser más contundentes y toca hablar con Paulo y el resto del cuerpo técnico, porque no nos puede seguir pasando esto. Llevamos cuatro puntos en dos fechas, sacamos un empate de una cancha difícil como la de Guanacasteca, pero debemos de ir mejor en el torneo”.

- Lo que quiere ver del Cartaginés

“Hay que ser más dominantes y más contundentes. Cartaginés tiene jugadores para dominar el juego, pero no sé qué pasa. Contra Pérez Zeledón ganamos, pero no me gustó y aunque uno sale contento por el triunfo, tampoco se engaña. Paulo está haciendo su proceso y su trabajo, pero hay que exigir más para obtener los resultados que buscamos. Tenemos buen equipo para disputar el primer lugar”.

Leonardo Vargas Masís (izquierda) es la mano derecha de su papá, Leonardo Vargas Monge en el Cartaginés. Gerente y presidente llevaron a los brumosos al título en el Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

- No hay castigo a Carlos Barahona por no renovar

“No somos tan irresponsables de no convocarlo por una situación contractual. Él es jugador del Cartaginés, le pagamos su salario mes a mes y tiene que seguirle aportando al club. La situación se ha complicado para que firme con nosotros y vamos a hacer los últimos intentos, si no es que ya él hizo algo (firmar con otro club). No es que no juegue por lo contractual, sino que es porque venía de una lesión y tenemos una banca importante.

”Los jugadores van a estar en el Cartaginés hasta que quieran estar, pero si ya no quieren o piensan que su paso en el club terminó, no tengo problema con esto. Uno valora la importancia de los futbolistas, pero hay límites”.

- Oferta para Carlos Barahona pese a cercanía con Saprissa

“Carlos tiene la oferta de nosotros desde hace días, pero ha dejado pasar el tiempo. Creo que no es algo de él, pero no quiero entrar en controversias con su representante (Andrés Imperiale). Lo que pasa es que en nuestro fútbol hay representantes que tiene un color y siempre buscan favorecer a ese equipo del que tienen ese color”.

- No realizará locuras por fichajes o renovaciones

“A Carlos lo hemos acuerpado mucho en el Cartaginés y por ser del club lo tratamos diferente. Lo de Carlos se nos ha complicado, pero es que ellos piensan que porque se ganó algo, tenemos que hacer una locura y no se puede. Él tiene 20 años, tenemos que llevarlo poco a poco y no ha sido titularísimo, pese a que es muy importante y lo fue en el campeonato.

”En el Cartaginés no nos vamos a volver locos por un jugador. La experiencia luego del campeonato nos marcó mucho y debemos de ser prudentes. Por más que queramos que un futbolista se quede en el club, tenemos límites y los vamos a respetar”.

- Errores y aprendizaje tras el título en el Clausura 2022

“Cometimos errores graves en el torneo anterior y en algunos casos fue falta de decisión mía. El título lo cega a uno en algunas cosas y debí de haber sido más contundente con ciertas decisiones que tomé al final del torneo. Ahora tenemos la experiencia, contamos con una planilla superior y por eso considero que podemos volver a lograrlo”.

- Aumento del presupuesto tras el campeonato

“Sí incrementó el presupuesto, puede ser en un 20% o 25% y ha sido importante. Trajimos siete u ocho muchachos importantes para reforzarnos y se han ido dos o tres de ese nivel. Además, se dio la continuidad de Marcel Hernández, Allen Guevara, Jeikel Venegas, Michael Barrantes, Dylan Flores, Kevin Briceño y José Gabriel Vargas. Al ser campeones se tomaron decisiones para mantenerlos en el club y estamos bien, nos hemos ido estabilizando”.