Un partido, un error como este es para que no vuelva a pitar en todo el campeonato, perdón, pero así es como tienen que aprender. A mí sí me sancionan a los jugadores porque están molestos, verdad, y les meten tres o cuatro partidos porque no le pueden decir nada al árbitro, pero quién sanciona al árbitro. Quiero que el presidente de la Comisión me atienda el teléfono y me diga qué es este desastre de arbitraje que estamos viviendo.