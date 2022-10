Portero que dijo encontrar en Herediano lo que no obtuvo en Alajuelense anuncia su retiro

“Hace unos días, junto a mi familia, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: me retiro del fútbol profesional”, anunció el guardameta Mauricio Vargas a través de sus redes sociales.

Es sorpresivo, máxime que había dicho que encontró en Herediano lo que no obtuvo en la Liga, a pesar de que no llegó a jugar con los florenses. Según él, en esas declaraciones que brindó en abril pasado, no fue valorado en Alajuelense.

“La decisión la tomo a raíz de una oportunidad en Kansas, Estados Unidos, la cual es importante para seguir creciendo no solo en lo profesional, sino a nivel personal”, destacó Mauricio Vargas.

Reveló que ahora será director del departamento de arqueros en una academia y entrenador de porteros en una universidad.

“No puedo decir adiós a mi carrera como jugador de fútbol sin antes agradecer a todos los equipos en los que estuve: Liga Deportiva Alajuelense, Albacete Balompié, Pittsburgh Riverhounds, Asociación Deportiva Carmelita y Asociación Deportiva Guanacasteca”, reseñó.

Y agregó: “Además, un agradecimiento al Club Sport Herediano, primero por abrirme las puertas, y el día de hoy, por no cerrarlas y permitirme, a pesar de tener contrato vigente, viajar a vivir esta oportunidad”.

Finalmente, expresó que agradece a cada una de las personas que lo acompañaron en esta aventura y que son lo mejor que se lleva del fútbol.

Días atrás, el técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, criticó públicamente a Mauricio Vargas. Tras el partido contra Cartaginés, el entrenador no se quedó callado ante una mala salida del guardameta y que fue aprovechada por Marcel Hernández.

“En la última línea, en el marco hemos fallado. Desdichadamente para el muchacho (Mauricio Vargas), creo que no le han salido las cosas”, aseguró Horacio Esquivel, quien dijo que la ADG tiene que buscar portero.

“Necesitamos un arquero de experiencia para este tipo de partidos. Un guardameta de experiencia, con esos dos minutos que faltaban, me los gana con el tiempo. Vamos a hablar con un arquero que sé que posiblmente se pueda venir de mucha experiencia”, reseñó Esquivel luego de ese último partido de la ADG en este torneo.