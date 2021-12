Portero Bryan Segura deja ver en redes sociales que no abandonará Herediano en plena final

Bryan Segura, en el Torneo de Apertura 2021, tiene 20 partidos como titular en el Herediano y suma 1916 minutos en cancha. (Alonso Tenroio)

La novela acabó de la manera más inesperada, cuando los rumores presagiaban la salida del guardameta Bryan Segura del Herediano, una vez que el técnico Jeaustin Campos decidió enviarlo a la banca y darle la titularidad a Esteban Alvarado, en el segundo duelo de la semifinal ante Saprissa.

Lo sucedido supuestamente no solo provocó la molestía de Bryan Segura sino también la del preprador de porteros Miguel Segura, quien dejó al equipo al enterarse que el titular sería Alvarado y no el portero que ha defendido el marco en todo el torneo. Este martes el exmundialista de Italia 90 se reunió con el gerente de Fuerza Herediana Jafet Soto y todo aspereza.

Mientras tanto, en el caso de Bryan, circularon versiones de que el guardameta no entrenó este lunes con el resto del plantel y que habría pedido el finiquito de su contrato para salir del Team, a pesar de que tiene ligamen hasta el 2026.

No obstante, el arquero salió al paso de los rumores y en su Instagram, en forma contundente escribió: “Unidos, fuertes y concentrados porque este equipo no se rinde”.

Todos las insinuaciones sobre su salida habrían terminado cuando Bryan Segura se reunió, también este martes, con el gerente del club Jafet Soto, para aclarar el tema sobre sus declaraciones. La Nación supo que dicha reunión duró menos de cinco minutos y se aclararon los temas.

En sus redes sociales Bryan dejó entrever que de momento no tiene pensado dejar el club o al menos no de cara a la final nacional del Torneo de Apertura del 2021, que se disputará entre el 15 y 19 de diciembre, frente al vencedor de la serie entre Saprissa y Alajuelense.

La actual campaña es sin duda la mejor para el guardameta isidreño desde que llegó al conjunto florense en el 2019, al jugar 20 partidos y sumar 1.916 minutos en cancha. Con sus intervenciones decisivas había sido punto alto del cuadro rojiamarillo y una de sus principales figuras.

“No sé si es el mejor torneo, pero siempre trabajo para hacer un buen campeonato. Siempre trato de ayudar a mis compañeros. He trabajado mucho, pero me ha costado, como todo en la vida, no ha sido fácil y gracias a Dios en este torneo me he sentido muy bien”, comentó días atrás Segura.

Por su parte, Esteban Alvarado, quien sustituyó a Segura frente a los morados, solo había jugado 29 minutos en el Apertura 2021, debido a que se lesionó en la Copa de Oro con la Selección Nacional en julio pasado y desde entonces no veía acción.