Porteño de 17 años hace saltar de alegría a Paté Centeno y da subliderato a Guadalupe

Creihel Pérez (29 ) celebra uno de los goles de Guadalupe con sus compañeros. El joven puntarenense fue la figura del compromiso con dos asistencias y un gol. (Guadalupe FC)

Aunque su ficha pertenece a Carmelita, con su desequilibrio, picardía y velocidad, el joven de solo 17 años, Creisher Pérez, le dio la dinámica necesaria a Guadalupe para imponerse 4-2 a Sporting FC y ascender a la segunda posición del Torneo Clausura 2022.

Precisamente los guadalupanos lograron darle vuelta a un marcador que tenían en contra y sumar la victoria que les permite llegar a 23 puntos, desplazando precisamente al Sporting que se quedó en 22 unidades, mientras Alajuelense es primero con 26.

Pérez, quien es oriundo de Puntarenas, pero que desde los ocho años pertenece al cuadro carmelo, fue vital en la reacción de los guadalupanos, al dar la asistencia de la segunda y tercera conquista de los locales, así como marcar el cuarto tanto en una noche que no olvidará.

¡Creisher Pérez el hombre del partido! Entró de cambio para gol y dos asistencias Posted by Tigo Sports Costa Rica on Saturday, April 16, 2022

Paté hizo ingresar a Pérez en el minuto 49 y desde ese momento fue vital para las intenciones de los de Goicoechea. El juvenil fue una verdadera pesadilla para los visitantes que se vieron superados por el ímpetu y el talento del juvenil.

“Venimos de dos derrotas. No entramos como queríamos, pero el ‘profe’ (Wálter Centeno) nos metió en el partido y sacamos el resultado. De los goles puedo decir que me siento muy feliz, la verdad no me acuerdo que me dijo Wálter (Centeno) por la emoción. Antes de entrar me dijo que marcara, que no diera un balón por perdido y que me calmara porque el gol iba a llegar”, dijo Pérez en la transmisión de Tigo Sports.

“Trato de aprovechar la oportunidad. Siento que tengo madurez y seguridad en lo que hago. Desde que llegué el profe me dio confianza. Sempre me aconseja que trabaje, que me esfuerce y por supuesto que aproveche la oportunidad”, añadió.

¡Pérez vino a cambiar todo! #Guadalupe llegó al tercero Posted by Tigo Sports Costa Rica on Saturday, April 16, 2022

El duelo

Los pupilos de José Giacone se fueron al frente en el minuto 10 tras la ejecución de un penal del volante Rándall Azofeifa, quien marcó su sexto tanto en el campeonato, igualando a Anthony Contreras como líder de goleo.

Azofeifa, a pesar de las lesiones que lo han aquejado en el torneo, se ha hecho sentir en ocho compromisos.

No obstante, en el complemento Paté Centeno realizó una serie de variantes que le permitieron adueñarse del cotejo, gracias a la gran actuación de Pérez.

¡Guadalupe está remontando! Jossimar Pemberton puso el segundo Posted by Tigo Sports Costa Rica on Saturday, April 16, 2022

Andrey Mora inició la reacción de los anfitriones, cuando al 57′ empalmó un fuerte remate de pierna derecha, tras un mal despeje de la defensa, que dejó sin oportunidad al arquero Andrés Lezcano.

Posteriormente se vino el show de Creisher Pérez, quien tras una gran acción individual, en la cual dejó atrás al experimentado Cristopher Meneses, asistió a Jossimar Pemberton para el 2-1 al 68′.

Pérez continúo con su juego y en una acción llena de entrega y coraje le ganó el balón a la defensiva del Sporting y sirvió a Andrés Gómez para el 3-1 en el 80′.

💥 ¡Sacó una raya Andrey Mora! Quemando zacate llegó el empate de #Guadalupe Posted by Tigo Sports Costa Rica on Saturday, April 16, 2022

En el epílogo, Joaquín Aguirre con un derechazo marcó el 3-2 en el 87′, pero en la siguiente acción Creisher redondeó su gran actuación, para marcar el 4-2 en un fulminante contragolpe que hizo saltar de alegría al Paté Centeno.

¡Sporting se quiso meter en el juego! Posted by Tigo Sports Costa Rica on Saturday, April 16, 2022