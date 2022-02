¿Por qué se ha atrasado tanto la construcción del nuevo estadio de Herediano?

La remoción de escombros permitió encontrar una fachada histórica del estadio Eladio Rosabal Cordero. Fuerza Herediana estima tener listo el inmueble entre diciembre 2022 y julio del 2023. Foto: Cortesía

Hace un año y tres meses que Fuerza Herediana convocó a la prensa y a otros personajes afines con sus colores para colocar la primera piedra en un acto inaugural que tuvo como cita un 6 de noviembre del año 2020.

Tres meses antes (22 de julio del 2020) se iniciaron los trabajos de demolición del Rosabal Cordero.

Ese punto de partida, en la construcción del nuevo hogar florense, se dio ocho meses después de que el Ministerio de Salud anunciará el primer caso positivo a la covid-19 en el país.

“Hoy, las obras del nuevo estadio presentan un retraso importante producto de una clausura preventiva emitida por la Municipalidad de Heredia, esto hasta que el Cuerpo de Bomberos no apruebe los planos de construcción, cuyos diseños presentados originalmente tenían faltas importantes en el protocolo preventivo contra incendios. Más de 100 observaciones de todo tipo, unas más graves que otras”, dijo Bomberos a La Nación.

Vamos a explicar el paso a paso de lo que ha sucedido con los permisos de construcción que tramitó la Asociación Deportiva Club Sport Herediano desde el segundo semestre del año 2020.

El informe elaborado por el departamento de Ingeniería de Bomberos indica que, según la información presentada en los primeros planos, el proyecto mantuvo incumplimientos a la normativa vigente de seguridad humana y protección contra incendios. Algunos de esos puntos a subsanar fueron catalogados como “graves”.

Hererediano se comprometió en presentar sus correcciones en noviembre del 2020. Sin embargo, se presentaron en octubre del 2021 y, un año después del compromiso, Bomberos revisa la nueva documentación y corrobora que ahora sí se cumple a cabalidad con el protocolo preventivo contra incendios.

Sin embargo, la Municipalidad de Heredia le confirmó a este medio de comunicación que existe una clausura preventiva sobre las obras del nuevo estadio desde el 14 de diciembre del 2020. Esa notificación limitaba lo que los desarrolladores de la construcción podían hacer, “solamente pueden trabajar en los cimientos y reforzamientos de algunos muros perimetrales”.

Lorelly Marín, directora de Inversión Pública del municipio, explicó a La Nación que ya tienen el aval de Bomberos para los planos del nuevo estadio de la provincia y que ahora están en una etapa de revisión para ver si otorgan o no los nuevos permisos de construcción.

“Se procede a la clausura preventiva como medida cautelar de la actividad constructiva hasta tanto cumpla con lo solicitado en la presente notificación. Se advierte que, en caso de incumplimiento a lo ordenado, la Municipalidad interpondrá una denuncia penal correspondiente por el delito de desobediencia… Se le indica además que únicamente pueden realizarse en sitio acciones relacionadas a labores y obras de prevención, seguridad y mitigación para no afectar las colindancias del Palacio de los Deportes y vía pública (cimientos, muros, estabilizaciones, así como estructuras de contención provisional, estibación y apuntalamiento)”, detalla la notificación del ayuntamiento.

“Hemos tenido un acompañamiento con Bomberos sobre los planos de esta construcción, ya los planos se encuentran para revisión municipal y, debo aclarar que esto no es un proyecto sencillo. (...) En este momento debemos analizar lo que se aprobó en aquel momento y qué es lo que viene ahora en los planos, si hay cambios, ver qué tan grandes son”, explicó Mena.

Ese análisis de los nuevos planos puede tardar al menos un mes y se inició a finales del mes de enero por el departamento encargado en la Municipalidad de Heredia.

Un año para presentar nuevos planos

Fuerza Herediana convocó a la prensa y algunas figuras seguidoras de los colores rojiamarillos para una actividad solemne el 6 de noviembre del 2020.

El grupo de socios del Herediano que administra el equipo colocaría la primera piedra que simbolizó el inició de las obras del nuevo estadio. Era un viernes al mediodía y las televisoras iniciaron sus secciones deportivas con la señal en vivo desde el evento.

Los primeros sorprendidos fueron los del Cuerpo de Bomberos. Ellos no entendían cómo empezarían la construcción de un inmueble que no tenía la aprobación. Los planos del nuevo estadio no tenían el visto bueno de ellos y más bien debían hacerse al menos 100 correcciones.

El departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos alertó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y consultó, en julio del 2020, cuando se demolió el viejo estadio, cómo Herediano había obtenido los permisos de construcción si ellos no habían dado el visto bueno a los planos, requisito indipensable para la aprobación de la obra.

En el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC), que es un archivo digital de los planos que se presentan ante el CFIA, el proyecto del estadio apareció como aprobado, sin que nadie sepa hoy cómo o por qué. “Un error en el sistema”, dicen hoy distintas fuentes consultadas. Eso facultaba a la Municipalidad de Heredia para emitir los permisos de construcción.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) atribuyó a un error poco común dicha situación. ”En una primera revisión, las instituciones generaron una serie de observaciones necesarias de subsanar. Al subir los planos por parte de los profesionales responsables con las observaciones subsanadas, por un error informático la plataforma envío la información directamente a la Municipalidad de Heredia, sin haber sido enviada a las instituciones para validar la subsanación a lo indicado en la primera revisión”.

Posteriormente, en noviembre del 2020, Bomberos sugirió que las obras de construcción no podían continuar hasta tanto no se hicieran las correcciones en los planos.

Esos detalles se solventaron un año después.

“Después del mes de noviembre del 2020 tuvimos una serie de reuniones con los encargados del proyecto, ellos fueron presentando correcciones y prácticamente hacen un replanteamiento completo del proyecto. Esto les demora algún tiempo y es a final de octubre 2021 que nos presentan esa versión final que se apega a todo lo que pide la legislación nacional. En noviembre 2021 se le da el aval en el sistema del CFIA que permitiría la evaluación de los permisos de construcción”, Rolando Leiva, encargado del departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos.

Por su parte, Randall Castro, presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, y quien también forma parte de la comisión coordinadora de la construcción del estadio, explicó que ellos tienen todo en regla y difiere con el ayuntamiento sobre la existencia de una clausura preventiva.

“No, clausura es clausura y nosotros hemos actuado de buena fe. Nos hemos puesto de acuerdo nosotros, Fuerza Herediana, la Municipalidad de Heredia y Bomberos para solventar esto. Pudimos tomar otra vía, porque los permisos los tenemos, lo que sucedió fue un error en el sistema que se escapa de nosotros. Pero también somos responsables y entendimos que las correcciones que debíamos hacer eran para salvaguardar vidas humanas.

“Nosotros hemos continuados con los cimientos, con los muros de retención porque así estaba planeado, porque las obras ya habían iniciado. Las clausuras que tuvimos fue por quejas de vecinos por la cantidad de polvo o porque en invierno las vagonetas salían llenas de barro y ensuciaban las calles aledañas, pero nosotros tenemos licencia municipal”, detalló Castro.