¿Por qué Doryan Rodríguez decidió quedarse en Alajuelense?

Cuando Liga Deportiva Alajuelense se encontraba en la misión de depurar su planilla para esta nueva temporada, la posibilidad de que Doryan Rodríguez saliera a préstamo estaba latente, principalmente porque en el último torneo jugó muy poco.

Según el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, siempre se toman decisiones en conjunto sobre cuáles son los jugadores que piensan que tendrían que salir para tomar minutos, o el que debe seguir para pelear una posición.

“Doryan no ha tenido tanta participación, pero se ha quedado con nosotros. Yo hablé con él para que pueda pelear una posición. Yo siempre lo digo, no estoy casado, ni tomo decisiones por decir que juega siempre el mismo, sino por rendimiento”, expresó Andrés Carevic ante una consulta de La Nación.

Además, dijo que quien trabaja duro para ganarse un lugar siempre va a tener los minutos, como ocurrió en el torneo anterior, en el que Freddy Góndola inició de titular y terminó jugando Josimar Alcócer.

La posición de Carevic es que la ciencia para jugar en la Liga radica en el trabajo del día a día de cada uno y en la exigencia para poder ganarse un lugar.

Eso es algo que Doryan Rodríguez tiene más que claro y aunque Alajuelense ahora presenta más abundancia de futbolistas de corte ofensivo, eso le gusta. También es un reto para él.

Lo que ha vivido a su corta edad lo toma como un aprendizaje y siente que va creciendo. Hoy siente que entrenamiento a entrenamiento, cada día aprende algo de sus compañeros.

“Siempre he tenido la mentalidad de que puedo jugar acá, este es el equipo en el que me hice desde niño y creo que me siento capacitado, nada más es de esforzarme, trabajar fuerte, dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido tratar de aprovechar cada minuto”, apuntó Doryan Rodríguez.

Doryan Rodríguez luchará por tener minutos con Alajuelense en un semestre cargado de partidos. (Jose Cordero)

El propio futbolista de 20 años mencionó que en esa charla que hubo, tanto la Liga como él tomaron la decisión de que lo mejor es quedarse.

“Voy a dar lo mejor de mí, mi 100% y luchar por cada torneo que vayamos a jugar. Hubo una conversación con varias personas del cuerpo técnico y me respaldaron, me dieron la confianza y me motivaron a seguir acá (...). Lo único que puedo decir es que me voy a comprometer al 100% en dar lo mejor de mí”.

Le gusta ser parte de Alajuelense y estar rodeado de jugadores que admira. Él considera que el ataque rojinegro está muy bien con los jugadores que tienen, porque llegaron a aportar y que la competencia siempre será buena.

“Quiero aprender de ellos, el roce en cancha y toda la trayectoria que ellos tienen me ayudará bastante, con los consejos que me dan. Para mí es importante, tengo claro que quiero jugar y tengo que luchar para eso, sé que no es fácil, pero quiero ganarme esos minutos y hacerlo de la mejor manera”, recalcó.

Aunque muchos aficionados consideran que a Alajuelense aún le falta fichar un delantero, Doryan Rodríguez está ahí, siendo un ‘9′ de características distintas y que así lo reflejó incluso con la Selección Sub-23, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador.

Pero también está otro cachorro en su propia lucha para poco a poco tener minutos y es el goleador del Alto Rendimiento, Esteban Cruz, quien es uno de los jugadores de liga menor que hizo toda la pretemporada con el primer equipo.

Esteban Cruz acudió al Día de Medios de Unafut y cambió el fútbol por el golf durante una hora. (Prensa Alajuelense)

“En esta última semana fue muy bonito ya tener a los seleccionados ahí. Es como un sueño el poder entrenar al lado de Joel Campbell, pero también a la par de todos los demás. Con el equipo casi completo se ve la diferencia, lo buenos que son y se disfruta entrenar con ellos”, mencionó Esteban Cruz.

Contó que en su caso, él llega al Centro de Alto Rendimiento (CAR) a las 6:30 a. m., se cambia y veinte minutos después está desayunando. A eso de las 7:20 a. m. visita a los fisioterapeutas para vendarse, porque a las 7:35 a. m. empieza la activación en el gimnasio.

A las 8 a. m. sube a la cancha con sus compañeros y a eso de las 9:40 a. m. salen del entrenamiento para pasar al gimnasio. Al terminar con el equipo, se va directo al colegio. A eso de las 3 p. m. ya queda libre y se va para su casa.

“Hace tres meses dejé de vivir en el CAR, pero ahí estuve desde los 13 hasta los 18 años. Yo soy de Los Chiles y cuando empecé, entrenaba un día a la semana nada más, pero ya a los 12 años me vine de mi pueblo, porque si quería seguir, tenía que entrenar todos los días. Y aquí sigo, en mi sueño”, relató.

Al igual que Doryan Rodríguez, él quiere minutos y está muy consciente de cuál es la manera de lograrlo.

“Trabajar, esforzarme, tener cabeza y siempre tener la humildad para escuchar a los más grandes. Y en cada entrenamiento, en cada partido, hacerlo de la mejor manera”.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2023 el miércoles 26 de julio, a las 7 p. m., contra Santos, en Guápiles.

