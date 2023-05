¿Podría ser vetado el estadio Ricardo Saprissa para la gran final? Esto dice el reglamento

¿Qué sucedió al final del clásico, en el que sentenció que habrá gran final entre Alajuelense y Saprissa?

¿Realmente existe la posibilidad de que el Estadio Ricardo Saprissa sea vetado? Con el Reglamento Disciplinario en mano, ‘La Nación Explica’ lo que puede ocurrir.

Habrá que esperar hasta que sesione el Tribunal Disciplinario para conocer en definitiva si la gran final se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa. (Rafael Pacheco)

Reporte arbitral

Primero demos un vistazo al reporte arbitral de Pedro Navarro, Juan Carlos Mora, Osvaldo Luna y Hugo Cruz.

El informe señala: “Al finalizar el partido hubo lanzamiento de objetos contundentes (piedras y monedas) al terreno de juego, sin que pudiéramos determinar si golpeó a alguna persona”.

En este caso en particular, también serán determinantes las anotaciones de los comisarios de Unafut en sus respectivos informes. Se desconoce qué reportaron.

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 72 del Reglamento Disciplinario es referente única y exclusivamente al lanzamiento de objetos.

Ahí se señala que será sancionado con multa de ¢100.000 la primera vez, con ¢150.000 la segunda vez y con ¢200.000 la tercera vez y veces siguientes, el club organizador de un partido cuando:

1. “Se lance por medio del público, objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como NO peligrosos que contacte o no con alguno de los actores enumerados en el artículo 3 del presente reglamento incluyendo los árbitros, Autoridad Pública y Privada o personas que se encuentren en el terreno de juego, cancha y/o zonas adyacentes”.

2. “Se lance OBJETOS por medio del público, que por sus características puedan causar una lesión, aun cuando NO haya contactado ninguno en los actores enumerados en el artículo 3 del presente reglamento incluyendo los árbitros, Autoridad Pública y Privada o personas que se encuentren en el terreno de juego, cancha y/o zonas adyacentes. En este caso la multa se aumentará al doble de lo que corresponda”.

3. “Se lance OBJETOS por medio del público que por sus características sea considerado peligroso y contacten estos con la integridad física de los actores enumerados en el artículo 3 del presente reglamento incluyendo los árbitros, Autoridad Pública y Privada o personas que se encuentren en el terreno de juego, cancha y/o zonas adyacentes, en este caso la multa se aumentará al doble de lo que corresponda. En este supuesto, se aplicará el veto de uso de cancha por un partido”.

¿Entonces?

El artículo es muy claro. Cuando hay lanzamiento de objetos que impactan a a alguien se aplica el veto automático de un partido. Por esta situación no aplica el apercibimiento. Es inhabilitación de la cancha de manera automática.

En el caso del Saprissa - Alajuelense, los árbitros denunciaron el lanzamiento de objetos, pero señalaron que no pudieron determinar si impactaron a alguien.

Será el Tribunal Disciplinario el que analice las tomas televisivas y determine si hubo alguien golpeado.

También dependerá mucho de lo que indiquen los comisarios del juego; así como del análisis que efectúen los integrantes del Tribunal.

La molestia de Andrés Carevic

“Claro que estoy molesto, porque no es la primera vez. Cuando vinimos la vez pasada también. Ladrillos, monedas, ¿y adónde está la seguridad? Nos pegaron a algunos nuestros y quiero ver ahora, no es la primera vez. La otra vez pasó lo mismo y le pegaron a una comisaria de Unafut y le cortaron la cara. Claro que estoy molesto por esas cosas”, respondió Andrés Carevic, cuando se le consultó qué podía decir del lanzamiento de objetos al final.

Él hacía referencia al clásico que se jugó en la jornada 5. Esa vez, una moneda impactó a la comisaria Elieth Artavia y le provocó una herida en la cara.

En esa ocasión, esta fue la sanción impuesta: “Sancionar al club morado con una multa de ¢200.000 y un veto de uso del estadio Ricardo Saprissa para el próximo partido, de conformidad con lo normado en el artículo 72 inciso 3 del Reglamento Disciplinario, por el lanzamiento de objetos contundentes que impactaron a una oficial dentro del terreno de juego”.

El descargo del Saprissa

“¿Piedras? Yo no vi ninguna piedra, no sé qué pasó. Si nos sancionan acá tendrían que sancionar el Morera cuando tiraban botellas y demás. Uno entiende que buscan hacer de todo para sacar ventaja, es parte de este juego”, expresó el defensor morado Kendall Waston.

Mientras que el gerente general de Saprissa, Gustavo Chinchilla dijo: “Hemos trabajado muchísimo con los aficionados y el espectáculo para hacer del Ricardo Saprissa un estadio familiar, tomando un montón de medidas. Lo que no es profesional es que las personas inciten a los aficionados. Eso no lo hace un profesional, no es de una liga profesional como la de Unafut. Es irresponsable y no es profesional”.

¿Y qué pasó con la denuncia que presentó Saprissa para que le veten el Morera a la Liga?

Al culminar la fase regular, el Tribunal Disciplinario dio a conocer que Saprissa había presentado una denuncia para que le veten el Morera Soto a la Liga.

“El 25 de abril el Deportivo Saprissa presentó una denuncia para que el Tribunal conociera, mediante la aplicación de un proceso disciplinario con fines sancionatorios, una posible infracción al artículo 71 del reglamento disciplinario del fútbol de la primera división. Un hecho que no fue reportado por los oficiales de partido y que se dio entre aficionados del sector sur de la Liga Deportiva Alajuelense y los jugadores fuera de lista del Deportivo Saprissa, en el clásico que se disputó el pasado 2 de abril del presente año”, versa en el comunicado de la Fedefútbol.

Ahí se explicó que en sesión ordinaria del 2 de mayo, el Comité conoció la denuncia y solicitó subsanar un requerimiento legal.

Una vez que se hizo, el Disciplinario decidió el 9 de mayo dar traslado para que Liga Deportiva Alajuelense se pronunciara al respecto.

Según lo estipula el artículo 18, las sanciones ocurridas dentro de un partido prescriben a los dos meses.

La Liga envió su descargo hace unos días, pero aún no hay ninguna decisión sobre eso.