Plan de Sporting no es amargar fiesta de Shirley Cruz, pero sí quitarle la hegemonía a Alajuelense

Sporting FC, ese equipo al que ni Alajuelense ni Saprissa FF le pudieron ganar en este torneo, está a un paso de tocar la gloria en el fútbol femenino.

Las albinegras derrotaron a las leonas de la Liga por 4 a 1, en el partido de ida de la final del Apertura 2023 y este sábado pretenden culminar la hazaña, destronando a las tetracampeonas nacionales en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Según el técnico de Sporting FC, José Rodríguez, el primer mensaje a sus jugadoras tras esa victoria es que aún no han ganado nada y que el sábado irán a buscar el partido como si fuesen 0 a 0.

- ¿Cómo analiza lo hecho por Sporting en el primer partido de la final y qué hacer en el partido de vuelta para manejar este marcador en lo emocional y no confiarse?

- La clave fue aplicar todo bien aplicado, como lo trabajamos. La parte táctica, la fase ofensiva, la fase defensiva, transiciones. Estuvo muy clarita de parte nuestra. Hubo momentos donde nos costó algunos tramos del juego y es normal. No todo va a salir perfectamente bien.

“Atinamos, en fase defensiva hicimos lo correcto, en la fase ofensiva de igual manera fuimos contundentes, que es muy importante. Con la parte física salgo muy contento, porque las muchachas corren los 90 minutos y yo creo que eso ha sido lo más preponderante.

“Un equipo que corre, que mete, que lucha, que corre los 90 minutos y a eso le sumamos que estamos afinaditos en la parte táctica, en la parte técnica y sacamos un resultado bastante importante”.

- ¿Para usted qué significa estar a las puertas de hacer algo histórico pensando también en que es algo familiar, que venía por el lado de su hermano, Édgar Rodríguez, y que lo continúa usted?

- Obviamente, por supuesto que todo esto que se está dando y si Dios quiere y lo logramos culminar, por supuesto que el trabajo de mi hermano va a estar aquí presente —Édgar se marchó a trabajar como asistente de Amelia Valverde en la Selección Femenina—. Por supuesto que sí, porque él fue quien inició con esto y dejó algo muy bien formado, bien encaminado.

“Para mí es muy bonito, increíble, lo tomo hasta como una revancha por otras finales que estuve ahí cerquita y no se me dieron. Dios sabe cuándo es el momento para las cosas y si es ahora, bienvenido sea y si no seguiré trabajando. Pero muy contento de formar parte de este proyecto y si podemos quedar en la historia del club, bienvenido sea”.

- ¿Cómo manejar las ansias del grupo, porque están a las puertas de su primer campeonato nacional y quitarle a Shirley Cruz la posibilidad de un título en su despedida?

- Claro está y se los dije a las muchachas al terminar el juego, no hemos ganado absolutamente nada. Ese fue el mensaje clarísimo, ganamos el primer tiempo, falta el segundo y sabemos que Alajuelense es un equipo con muchísima claridad. Si nos descuidamos, si nosotros metimos cuatro goles acá, ellas perfectamente pueden meter cuatro goles allá.

“Así que vamos a ir a jugar como si el partido estuviera 0 a 0, o perdiendo inclusive y creo que esa parte emocional hay que tener cuidado, es un buen marcador y la euforia está al tope. Les dije a las muchachas que celebren en el momento y ya nos enfocamos de nuevo.

“Ese plus de quitarle la hegemonía de Alajuela, de amargar la fiesta de Shirley eso no nos interesa por supuesto, pero todo suma y al final, el único objetivo que tenemos es ser campeón, es el único objetivo que tenemos desde que llegamos acá. Estamos cerca, faltan 90 minutos muy difíciles, en una cancha muy complicada, con un rival muy complicada.

“Tenemos la certeza de que vamos a ir a darlo todo, a buscar el juego y a tratar de lograr el título”.

- ¿Qué significa que un proyecto tan joven como Sporting en fútbol femenino esté a las puertas de un título?

- Lo de Sporting es un proyecto increíble, yo creo que eso no hace falta que lo diga yo o que lo diga nadie. La prensa lo puede ver en todas las dimensiones, amputados, masculino que estuvo a un pasito y toda la parte administrativa comandada por los hermanos Maroto, creo que es un proyecto sumamente serio.

“Aquí no nos falta absolutamente nada, trabajamos como equipo profesional en todos los sentidos. Cuando hay apoyo, seriedad, profesionalismo, es mucho más fácil trabajar y si a eso les unimos un cuerpo técnico de calidad, jugadoras de calidad, entonces las cosas son más sencillas. Contentos de estar en este proyecto”.

- ¿Por qué dejó a Lourdes Viana en el banquillo?

- Aquí es una planilla de más de 20 jugadoras, todas están bien, todas están puntita de pie y escogemos a las que creemos que en la semana nos han dado más. Ahorita el rendimiento de Karla Riley, de Yerling Ovares y de Candela Andújar es superlativo.

- ¿Qué puede decir del trabajo de Candela Andújar y Cristin Granados?

- La fortaleza nuestra ha sido la parte colectiva, ha sido el equilibrio defensivo, la intensidad de correr los 90 minutos. No he visto un equipo que corra, que luche y que meta más que nosotros. Tratamos de jugar buen fútbol y la parte colectiva está bien entrenada, bien centralizada.

“Es imposible manejar eso si no hay una parte individual diferente y lo que nos aporta Cristin Granados arriba, Candela que viene de menos a muchísimo más, el trabajo silencioso de las mejores cinco del país, que son María Fernanda Chavarría y Emily Flores, que lo hacen espectacular y son perfil bajo.

“El equilibrio defensivo es muy importante. Perder a la mejor central del país que es Carol Sánchez y si lo ven, es un equipo que no sufre defensivamente. Daniela Solera es espectacular y entonces son un montón de ingredientes que se juntan. Estamos contentos con el trabajo individual y colectivo”.

- ¿Cómo manejarán el partido del sábado, porque tienen una ventaja de tres goles?

- El juego lo vamos a ir a buscar nosotros, no les quepa la menor duda. No seremos un equipo que se va a ir a meter a atrás o a cuidar el marcador. Vamos a ir a jugar fútbol y a tratar de ganar el juego, porque tenemos la capacidad para hacerlo.

“Sea cualquier escenario que se nos ponga por el frente, tenemos la capacidad colectiva e individual para superarlo. Así que lo vamos a preparar como si fuera un juego un fase regular para sumar y sabiendo que debe ser un juego inteligente. Tenemos tres goles de ventaja, que es muchísimo, pero no es definitivo”.

- ¿Qué tan importante es para ustedes que Alajuelense no le ha ganado a Sporting en esta temporada?

- Buenísimo, eso ha sido increíble. Alajuelense y Saprissa, ninguno de los dos nos ha podido ganar ni aquí, ni allá. Aquí hemos hecho un fortín, nos hemos hecho muy sólidos. Increíblemente en esta casa y con la capacidad que hemos ido a jugar afuera y no es fácil.

“Jugar contra Alajuelense tres partidos y no perder ninguno, jugar contra Saprissa y no perder ninguno, habla de lo que es Sporting, de que no es casualidad, que es un equipo grande del fútbol femenino y que esperamos en Dios podamos culminarlo este fin de semana”.

- ¿Cómo hará para manejar esto que podría ser histórico, aunque ya han hecho historia?

- Sporting ya ganó el Torneo de Copa, la Supercopa, ya disputó una final nacional que faltó poquito para poder ganarla y el siguiente paso para ir en ascenso como tiene que ser es el título y ahorita estamos cerquita, pero todavía falta. Si se nos da, yo feliz. Feliz por las muchachas, por nuestros familiares, solo nosotras sabemos el sacrificio que significa esto.

“Levantarnos a las 3:30 a. m. todos los días, salir de aquí en carrera a otros trabajos. Es difícil, complicado, de mucho sacrificio y sabe más, por supuesto. Yo espero en Dios darles esa alegría a las muchachas, que ellas me la den a mí y darle una alegría a la afición de Sporting, que siempre ha estado con nosotros.

“A la parte administrativa y ojalá se nos dé. Vamos a ir a buscar el juego, quiero insistir en eso, como si fuera el primer partido de la final y que tenemos que ir a sacar un resultado positivo”.

- ¿Era un marcador que se esperaba?

- Usted no se imagina la cantidad de marcadores que me pasaron por la cabeza, de panoramas, de situaciones. De decirle 4 a 1, no, pero sí me imaginaba cosas muy positivas por lo mismo, por lo que tengo, porque sé la calidad que tengo, sé el ambiente que hay. Las vibras que tenemos y estaba seguro de que podíamos lograrlo. Convencido totalmente y me pasaron mil marcadores por la cabeza. Es una buena ventaja y ahora a cerrar la serie en el Morera.

- ¿Cuánto ha pesado a nivel de camerino la situación de Carol Sánchez —suspendida provisionalmente por un resultado analítico adverso— porque estaba en las gradas viendo el partido y su semblante era triste?

- Lo de Carol es una lástima. Hablamos constantemente, ella está en el chat mandando mensajes, hablando, impulsando, ella ve los juegos y sabíamos que perdíamos a la mejor central de este país y que iba a costar. Pero sabíamos que teníamos jugadoras de calidad, que podían suplirla y así ha sido.

“Esa línea defensiva se ha visto sólida, muy fuerte y es algo importante. Hemos perdido jugadoras y las que las han suplantado lo han hecho bien. Eso habla del grupo, de la calidad, de la unión, de la perseverancia y vamos para adelante”.