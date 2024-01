Periodistas deportivos dictan sentencia sobre el saprissista Douglas Sequeira

El joven Douglas Sequeira está en boca de todos. Algunos le achacan el gol que Cartaginés le anotó el domingo 21 de enero a Saprissa (1-1).

En redes sociales, varios aficionados expresaron su malestar cuando Saprissa dio a conocer que Douglas era titular. De hecho, en los tres primeros juegos disputados por los tibaseños, Sequeira fue estelar y jugó 212 minutos de los 270 posibles.

Vladimir Quesada y Ariel Rodríguez lo defendieron a capa y espada. Incluso, en la conferencia de prensa el técnico se molestó cuando Eduardo Castillo, periodista de Teletica Radio, le señaló que Sequeira falló y cayó la conquista brumosa.

La Nación le consultó a siete periodistas deportivos sobre el desempeño del muchacho de 20 años y la mayoría coincidió en que tiene proyección. Sin embargo, Christian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio, resaltó que en este momento no es un jugador con suficiente nivel para marcar diferencia en Saprissa.

Sandoval lo ve como un buen prospecto y subrayó que en Santos de Guápiles no lo hizo mal, pero para él, ponerse la camisa de Saprissa es distinto a llevar la de cualquier equipo no tradicional.

“Ya lo hemos visto con otros jugadores como Jordy Evans, Carlos Villegas, Julen Cordero, Fabricio Alemán o Justin Tellería. El muchacho tiene que mostrar el nivel para estar en Saprissa”, dijo Sandoval.

El periodista considera que Douglas tiene un peso extra, que es el apellido, lo cual ve injusto, sobre todo porque muchos piensan que llegan a Primera por ser hijo de un exjugador.

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, expresó que Douglas es un jugador regular.

“Pienso que ya él ha ido y venido, o sea que fue a préstamo y regresó. Para mí está en un momento donde se le tiene que exigir más que ser regular. Le veo un punto que puede ser el de inflexión de él en Saprissa, me parece que la afición no lo está abrigando y un jugador que en Saprissa no recibe el respaldo de la afición, se le hace muy difícil surgir”, indicó López.

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, manifestó que Sequeira tiene talento, pero principalmente hay que entender que es de proyección, va encaminado a intentar ser un buen futbolista, pero a sus 20 años no es una realidad.

“Tampoco creo que sea correcto cuando leo o escucho una crítica desmesurada contra él, porque es un defensa central con perfil zurdo, alto y con experiencia en divisiones menores. Ha estado en selecciones nacionales, tiene una formación importante y va para arriba, no es un desastre”, destacó Porras.

Douglas Sequeira tuvo un buen inicio de torneo con el Deportivo Saprissa. Sin embargo, contra Cartaginés no reaccionó en el salto de Kevin Espinoza, acción que propició el empate de los brumosos contra Saprissa. (Prensa Saprissa).

Para Miguel Calderón, periodista de Canal 7, Douglas es un joven con condiciones interesantes para cumplir cuando no estén los titulares, sobre todo por su estatura, físico y perfil izquierdo. Sin embargo, considera que le faltan algunos detalles técnicos para jugar en Saprissa y consolidarse.

“Los partidos de presión le han costado y el margen de mejora es poco debido a que el torneo va muy rápido. No dudo que tiene proyección a sus 20 años, pero también mucho por corregir en el corto plazo”, dijo Miguel Calderón.

Everardo Herrera, director de Al Pie del Deporte, comentó que lo tiene en estado de observación. Recordó que cuando estuvo en Santos tomó regularidad, pero le parece que el tema de la poca experiencia en un equipo como Saprissa, de tanta exigencia, es importante, especialmente con jugadores en la zaga.

Para Everardo, es bueno su perfil zurdo y mencionó que en la acción del gol de Cartaginés, vino el centro y nadie atacó el balón.

“No recuerdo haberle visto un buen partido, o sea un partido bueno de verdad, donde sobresalga en las acciones defensivas, en el corte y con disposición para salir jugando, pero juzgar a un futbolista solo por una acción, tampoco es tan válido”, mencionó Everardo Herrera.

Keishmer Gómez, de ESPN Costa Rica, cree que Douglas Sequeira es un jugador en constante evolución y los errores que muchas veces se le han achacado, no corresponden totalmente a su responsabilidad, sino a deficiencias grupales.

Gómez recordó que lo había visto en divisiones menores y consideró que es un jugador que para ser titular en Saprissa aún no está, pero tampoco que no tenga cabida en la institución.

Luis Echavarría, periodista de Radio Columbia, opinó que Douglas Sequeira es un buen jugador, pero para un equipo como Saprissa en la posición que él juega, se requiere gente con mayor experiencia.

Echavarría añadió que Sequeira ha hecho buenos partidos, pero está convencido de que el club cuenta con figuras de más rodaje en el puesto en que se desempeña Douglas, por lo que él debe esperar para ser titular.