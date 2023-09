Paulo Wanchope explica por qué Marcel Hernández no fue titular

Paulo César Wanchope se mostró satisfecho con su equipo por la victoria, ya que, según dijo, tuvo varias opciones de gol y destacó el buen primer tiempo que realizó Cartaginés, a pesar de que el primer lapso terminó 0-0. Al final, Cartaginés ganó 2-1, pero tuvo que reaccionar ante el gol inicial de Sporting, que abrió el marcador a los 47 minutos.

“Hay una idea de juego clara, el hecho de elaborar el balón con nuestros centrales. En ocasiones, algunos de los volantes se metieron entre los centrales para liberarlos, y la idea del equipo está”, expresó Paulo César Wanchope en la conferencia de prensa después del partido ante Sporting.

- Cartaginés ganó y puso fin a la racha de partidos sin ganar. ¿Qué significa volver a la victoria?

- Me gustó el primer tiempo, porque hay que tener paciencia ante un equipo que se repliega y hace bien las cosas. No es fácil manejar la ansiedad y cuando surgen situaciones en la parte emocional de la afición, que desea un juego rápido, pero cuando tienes un rival que cierra espacios, debes ser astuto para abrir por los costados y enviar buenos centros. El segundo tiempo se abrió un poco más, ambos equipos hicimos cambios, y de principio a fin fue un partido en el que siempre llevamos la iniciativa.

- Marcel volvió a estar en el banquillo. ¿Sigue siendo un tema de cuidado o es debido a su rendimiento?

- Siempre Marcel será más mediático en comparación con otros jugadores que hacen bien las cosas. En los otros partidos, Jostin Daly no ha jugado; tenía al goleador sentado en el banquillo y nadie se dio cuenta. Nadie me preguntó, y creo que debía darle minutos; estaba siendo muy injusto con Daly, y le tocó jugar. Entiendo que Marcel es más mediático, pero son decisiones que uno toma, y es difícil estar en el banco, como lo ha sido para Dylan Flores o Kenneth Cerdas; solo puedo alinear a once y llevar a siete al banquillo.

Paulo Wanchope, técnico del Cartaginés, mencionó que ha sido injusto con Jostin Daly al ponerlo como titular por encima de Marcel Hernández. Aquí, vemos a Daly en acción contra Dennis Castillo. (Alonso_Tenorio)

- Hacer comparaciones entre Marcel y Daly revela una diferencia abismal en cuanto a goles en sus carreras. ¿Qué hace día a día Jostin Daly para competir con Marcel Hernández?

- A mí me tocó estar muchas veces en el banquillo siendo referente y goleador. Eso sucede; son decisiones que como jugador quizás no entendía, pero ahora lo comprendo. Algunos jugadores no lo entenderán, otros sí. Daly ha estado luchando y, a pesar de tener 3 goles en 447 minutos, ha entrenado y le llegó la oportunidad, lo cual es válido. Además, tengo el derecho como entrenador, y esto también ha ocurrido con otros jugadores como Kenneth Cerdas. Son situaciones donde veo lo mejor para el grupo, y no es nada personal.

- ¿Qué cambió en el segundo tiempo?

- Esperábamos que Sporting jugara de la misma forma que nos había enfrentado en todos los partidos anteriores, con el mismo planteamiento. En el segundo tiempo tratamos de circular la pelota más rápido, no retenerla tanto, y atraer al rival. Observamos que incluso nuestro central salía casi hasta el medio campo para tratar de sacar al adversario.

- ¿Con qué versión de Cartaginés se queda?

- Uno desearía que siempre pudiera someter al rival, crear transiciones, pero a veces no se da porque se cortan las jugadas, y lo nuestro es tener variantes para jugar diferentes sistemas. Independientemente del sistema, deseamos que el equipo sea agresivo al presionar y al tener la pelota. Si la tenemos, debemos pasarla correctamente. Cualquier equipo que se defienda con un bloque bajo complicará a cualquiera, pero es importante tener paciencia, jugar por el centro y utilizar los costados, ya que con un bloque bajo, el centro se encuentra muy cubierto.