Patrick Pemberton se acordó de Agustín Lleida al cuestionar decisiones de Alajuelense

Patrick Pemberton cuenta que son muy pocos los partidos de Liga Deportiva Alajuelense que se sienta a ver, porque está más enfocado en sus objetivos con Santa Ana en la Liga de Ascenso y en su trabajo en la Academia Fútbol Consultants - Edson Soto.

Después del partido en el que Santa Ana venció 2-0 de visita a Guadalupe, el experimentado guardameta concedió una extensa entrevista en Teletica Radio y no se guardó nada a la hora de criticar a la Liga.

Pareciera que de cierto modo, lo ocurrido recientemente con Giancarlo González le recuerda mucho lo que pasó con él mismo hace algunos años. Y en lo particular, no está de acuerdo.

A Patrick Pemberton le restaban seis meses de contrato con Alajuelense y Agustín Lleida le comunicó que no sería renovado. Ante ese panorama, a mediados de 2019 decidió marcharse del club hacia nuevos rumbos, porque sabía y sentía que tenía cuerda para más.

En diciembre se venció el contrato de Giancarlo González y la propuesta de la Liga fue renovarlo por seis meses, pero el defensor quería un año completo. Ninguna de las partes cedió y separaron sus caminos.

“Sí me enteré de la salida del Pipo, siento que es una falta de respeto, para mí. Obviamente habrá personas que opinarán diferente, pero no me importa, la verdad que es así. Es una falta de respeto, un referente, un capitán, que ha ganado cosas importantes en la Liga, que tenía un buen rendimiento, que venía haciendo las cosas muy bien.

”Alguien que verdaderamente es de la casa, que conoce, entonces siento que no tenía que salir de esa manera. Siempre lo he dicho y voy a hablarlo ahora que tengo la gran oportunidad, siento que la Liga como que son especialistas en sacar gente de esa manera”, afirmó Patrick Pemberton en esa transmisión.

Su criterio es que a Alajuelense no le costaba nada complacer a Giancarlo González con lo que quería, porque ni siquiera era un tema económico, sino que se trataba de tiempo.

“Seis meses más o seis meses menos no les costaba absolutamente nada. Darle seis meses a un jugador importante, que ha venido haciendo las cosas muy bien, insignia. Entonces, siempre la Liga se enfatiza en eso. Y bueno, ahora gracias a Dios que Pipo es un gran jugador, un gran profesional y ahora está jugando en otro club. En fin, son cosas que siempre han pasado a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense”.

Patrick Pemberton afirmó que no es hipócrita y que todo el mundo sabe que sus colores son rojinegros y aunque ha estado un poco desentendido del club desde que salió, eso no quiere decir que no sea liguista.

Después de eso, habló del ADN, algo que calificó como el tema de moda. Primero indicó que es cierto que cuando se firma un contrato, el jugador es profesional y se debe a la camisa que representa a partir de ese momento.

“La gran diferencia del ADN es que vos creciste, hiciste ligas menores allá, que verdaderamente sos amante y creciste aficionado de esa institución a la que llegaste como chico y llegas al club y que verdaderamente amás y sufrís por esa camisa. Entonces sí existe”, mencionó Patrick Pemberton.

Añadió que no puede hablar de lo que pasa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) porque no está ahí en este momento, pero sí dio su criterio de las decisiones implementadas, que algunos defienden como profesionalización, pero él no lo cree así.

“Lo que he visto y lo que ha pasado es que en el CAR hay un poco de extranjeros que no conocen absolutamente ni la historia, ni que han ganado ni medio título en Alajuelense y le dieron armas a una persona que llegó y nada más sacó a todos los referentes de la Liga, que era nada más simple y sencillamente llegar a capacitarlos

”Y se trajeron un montón de gente de afuera y vamos a ver, yo ya no pertenezco más a la Liga y no me da miedo decirlo. Llegó una persona que todo mundo lo sabe, que es Agustín Lleida y que se encargó de sacar a todos los jugadores referentes y qué vamos a hacer, que son jugadores insignias de una institución. Es una falta de respeto total y rotunda”.

Porque él no concibe que sacaran de esa estructura a Mauricio Montero, Jozef Miso, Carlos Castro, Pablo Izaguirre, Cristian Oviedo y Wílmer López, a pesar de que cree que el CAR sí es una gran idea.

“Es algo digno de aplaudir, pero no es lo mismo que llegue un chico a las divisiones menores y que te entrene Felipe de los Palomos a que te entrene Cristian Oviedo, a que te entrene Carlos Castro o Jozef Miso, que ellos saben la historia y lo que es sentir esa camiseta”.

Ahora, el único técnico que tienen las ligas menores de Alajuelense en esa línea es Bryan Ruiz.

Según Pemberton, a esos cachorros hay que empezar por contarles lo que significa la Liga, lo que es una institución grande.

“Es igual cuando estás en Saprissa, vos empezás a decirles que tenés que defender esa camiseta porque pasaron grandes jugadores y vos empezás a comentar de ciertos ídolos que han pasado por el club. Son cosas que de a poquito tenés que decirles qué fue lo que pasó, cómo se fundó el club, que grandes jugadores pasaron por allá. Son cosas que hay que irles inculcando a esas generaciones que hoy en día están en el CAR”.

Patrick Pemberton dijo que la verdad duele e incomoda, pero que todo ha cambiado en los equipos grandes y eso se refleja en los fichajes, porque cree que ahora a un jugador que hace un semestre bueno le alcanza para llegar a la Liga, Saprissa, Herediano o Cartaginés.

Recordó que antes para que alguien llegara era porque se trataba de un jugador regular, referente, o un goleador, que fuera constante, no de un semestre y que no era flor de un día.

“¿Qué es lo que ha pasado para mí? Que las camisas de los equipos grandes se han abaratado, porque con nada y con solo un partido ya sorprenden y quieren llevárselos”.

Además, considera que eso repercute también en la Selección Nacional, donde “ahora por medio partido llaman a cualquiera”.

“Muchos futbolistas que tan siquiera juegan en sus clubes son llamados a la Selección y para muestra un botón, lo que está sucediendo. Ahora con medio partido alcanza para ser contratado en la Liga o en Saprissa y con un partido más o menos alcanza para estar en la Selección. Yo siempre he dicho que los jugadores en la Selección deben ser constantes y con buen rendimiento”, concluyó Patrick Pemberton.