Geiner Segura reveló el pecado de Herediano en el torneo

Herediano y Geiner Segura no la pasan bien, la preocupación ronda en las filas florenses, donde los hombres de pantalón largo, los administrativos, quienes toman decisiones, ya se susurran al oído.

Y eso tomar decisiones, pero hacerlo bien, es lo que según Geiner, técnico florense es lo que le pasa factura a su equipo.

El cuadro rojiamarillo tiene dos derrotas en cinco partidos, es sétimo en la tabla y en este instante, está fuera de los clasificados a semifinales. Es temprano para pensar en la segunda fase, faltan muchas fechas, sí, pero si Herediano no mejora, el tiempo podría ser su peor enemigo.

Y es que por lapsos Herediano no juega mal, por momentos domina al adversario, gana por los costados y busca hacer daño, pero lo centros van mal y cuando llegan a alguien en el área, el remate es malo, o quien tiene el balón en lugar de buscar a alguien mejor ubicado, dispara sin claridad.

¿Qué sensaciones le deja lo que ve en su equipo?

Creo que nosotros hicimos un plan y está resultando, llegamos claros en el último tercio, tuvimos como tres opciones para anotar, pero la toma de decisiones es fundamental. Eso no faltó y después viene un error y el rival todo lo hizo con buena toma de decisiones. Nos complicamos por esas determinaciones que tomamos que no son de equipo. Los equipos con jerarquía marcan diferencia y nosotros no la marcamos.

Herediano no logró capitalizar las opciones para anotar que tuvo. Geiner Segura, técnico florense, opinó que no han tomado buenas decisiones. (JORGE CASTILLO)

¿Qué le hace falta a su escuadra?

Cuando llegué algunos estaban en la Selección y luego vino el Torneo de Copa y soy sincero, si juego bien y pierdo, nadie evalúa cómo jugué. Lo que me ocupa es el resultado y no ha sido bueno con nosotros.

En otros momentos he tenido equipos que juegan bien y perdemos y nadie me evalúa el resultado.

¿Cómo levantar el ánimo del grupo de cara al próximo juego?

Ahorita es levantar el grupo, tratar de sacar un resultado importante ante Santos, que se juega muchas cosas.