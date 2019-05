Y agregó: “Yo quiero que siga preparándose y trabaje en lo que le gusta y Dios dirá. A mí me gustaría que pase, que llegue a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense, a cualquier equipo, o a la Selección a futuro, ¿por qué no? No sé si parará, él tiene bastante recorrido, pero nunca se termina de aprender”.