“Le agradezco muchas cosas a don Carlos Watson y Paulo Wanchope, pero en el Saprissa se me ‘pasearon’ en el muchacho. A Randy lo vi crecer, sé de lo que es capaz, fue seleccionado Sub 20, Sub 23 e incluso con Jorge Luis Pinto en la Mayor; él tiene condiciones, pero no fue acuerpado con los hombres de experiencia en el Saprissa; por el contrario, a Rachid (en San Carlos), jugadores como Álvaro Saborío, Carlos Acosta y Marvin Obando lo han aconsejado mucho", dijo Chirino.