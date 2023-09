Oscar Linton sigue asombrado por su golazo de chilena: ‘No creí que fuera gol y he visto el video como 25 veces’

“¡Mae, qué golazo!”, le han dicho a Oscar Linton quienes se lo han topado en la calle. El sábado, ante Herediano, el defensa panameño realizó una espectacular chilena, a los 86 minutos del partido, que le dio el empate a uno al Santos de Guápiles.

Oscar todavía está como en shock. Incluso Jeaustin Campos, técnico de Herediano, afirmó que ese gol no es propio de este campeonato.

“Cuando rematé, no creí que fuera gol. Le pegué al balón y pensé que había caído afuera. Cuando iba a realizar la chilena, pensé que saliera como saliera, si iba adentro o afuera, pero que lo intentaría. Me di cuenta de que la acción terminó en gol porque el compañero que tenía delante me gritó: ‘¡Gol, gol!’. Miré hacia atrás y vi el balón en la red, así que salí corriendo para celebrar con mis compañeros”, dijo Oscar Linton en conversación con La Nación.

🔥 ¡EL GOL DEL TORNEO! Óscar Linton se inventa una CHILENA, poema de gol pic.twitter.com/qZqS3jVQ72 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 17, 2023

Linton añadió que el sábado, luego del compromiso contra los florenses, no podía dormir debido a que seguía recordando la jugada. Trataba de conciliar el sueño, pero en su mente seguía volcándose en el aire y anotando.

“He visto el video unas 20 ó 25 veces y uno no se cree que haya hecho ese gol, porque no es normal hacer ese tipo de anotaciones. Pude hacer la maniobra y me salió ese gol. Esa noche me dormí alrededor de las cuatro de la madrugada”, expresó Oscar.

Oscar Linton, de 30 años de edad, es defensa central, pero con su golazo de chilena llegó a tres dianas en el campeonato y se convirtió en el goleador de Santos.

“Los compañeros me dijeron que fue un gol impresionante, que no parecía de ese partido. En el encuentro, como estábamos perdiendo, ya llevaba unos minutos jugando como delantero. El profesor (Rándall Row) tomó la decisión de ponerme de delantero centro porque mi juego aéreo es muy bueno, y a veces él decide ubicarme ahí”, destacó Linton.

🎤 Declaraciones de Óscar Linton, jugador de @ADSantos61 tras el empate a uno contra el @csherediano1921 pic.twitter.com/NMnEaHnbSd — UNAFUT (@UnafutOficial) September 17, 2023

Oscar añadió que en varias ocasiones en los entrenamientos había intentado hacer una chilena, pero nunca logró dejar la pelota en la red.

“En las prácticas uno la hace porque no hay ninguna presión y se hace por diversión, pero en un juego hay que tomar la decisión de hacerla en frío, en cuestión de segundos. Anotar un gol con una jugada así es una sensación diferente, porque no es una anotación que, como decimos, se vea todos los días”, apuntó el panameño.

Oscar, quien ocho meses en Santos, no tuvo dudas al calificar su conquista como la mejor del campeonato.

“Por ahora, es el mejor gol del campeonato. Ya veremos si otro jugador se anima y hace uno mejor, lo que sería bonito para el torneo. Hice el gol que todo delantero sueña con hacer”, afirmó el zaguero, mientras soltaba una carcajada.

Claro, entre tanta alegría que Linton siente por la anotación, la pregunta sobre si volvería a intentar hacer otra chilena no podía faltar.

“Definitivamente, la volvería a intentar”, respondió Oscar, quien, aunque no lo dijo explícitamente, seguramente está deseando que llegue el próximo partido para intentarlo de nuevo. El próximo encuentro es este martes a las 8 p.m. cuando Santos visite a Saprissa.