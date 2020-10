Con lo otro que dicha que me pregunta porque no me incomoda, esto me permite aclarar la manifestación que se hizo el 28 de setiembre pasado cuando salió la publicación y siento que faltó este contexto del que hablamos hoy. Dos o tres días después del arresto de don Eduardo nos llamaron de la Federación a una reunión de emergencia a todos los patrocinadores, yo como le manifesté soy abogado de profesión y un entusiasta del derecho y me di la tarea de leer todas las páginas de la acusación, esa primera acusación hablaba únicamente de un depósito por $20.000 y yo había leído y hasta consultado a la Federación por esto, porque era patrocinador, ellos nos enseñaron la explicación y documentación que explicaba ese monto y parecía que no había nada extraño y todo era un error.