Noelia Bermúdez toma decisión inesperada con relación a la Selección Femenina y Amelia Valverde

Noelia Bermúdez tenía muchas palabras atoradas en la garganta. A pesar de que ya había emitido un comunicado de prensa con un mensaje directo, también era un escrito que se había quedado corto para todo lo que quería decir, después de ser una de las futbolistas de la Selección Femenina que quedaron fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Luego de tomarse unas vacaciones más que necesarias, la guardameta se integró a las prácticas de Alajuelense justo el mismo día en el que el club organizó un ‘Día de Medios’ en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Volvió a la cancha y tenía claro que era el día para hablar de esa exclusión que considera injusta, no porque se crea más que las otras tres arqueras que están en Nueva Zelanda, sino porque su rendimiento habla por sí solo.

Noelia Bermúdez contó la pesadilla que ha vivido desde ese jueves, cuando en el camerino les dieron la lista y supo la ingrata noticia que no esperaba, pero de cierta manera sospechaba.

Fue muy duro para ella, anímicamente no se encontraba en las condiciones para hablar del tema en ese momento y ahí fue cuando decidió hacer un comunicado. La semana pasada tampoco se sentía bien para atender a la prensa.

Ya lo hizo, pero contó que no es un tema fácil todavía. Solo que cayó en cuenta de que parte de esta especie de duelo es normalizarlo, asumir que ya pasó, que no se puede cambiar y que por razones que no entiende no está en el Mundial.

Quizás, eso es lo más incómodo para ella, que nadie le habló de frente, ni la seleccionadora Amelia Valverde, ni ningún personaje de la Federación Costarricense de Fútbol vinculado a las selecciones nacionales.

No fue parte de este Mundial en el que Costa Rica se medirá en primera ronda a España (este viernes, a la 1:30 a. m. de Costa Rica), Japón (el martes de la próxima semana, a las 11 p. m.) y Zambia (el lunes 31 de junio, a la 1 a. m.), pero después vendrán más retos para la Tricolor y Noelia tiene una decisión tomada.

No es que renuncie para siempre a la Selección Femenina, porque más bien se visualiza dentro de cuatro años yendo a su segundo Mundial Mayor.

Dijo que para ella estar en la Selección es un orgullo y que aunque desde la misma celebración del pentacampeonato con la Liga ya soñaba con alzar el sexto título en diciembre, en su cabeza siempre estaba la Tricolor también.

Pero para que ella vuelva a la Selección Femenina, tendría que ser con otra persona en el banquillo.

“Lo tengo claro por dos situaciones, no creo que ella me convoque y si me convocan, si ella está, yo no iría”, afirmó Noelia Bermúdez.

Insistió en que ella no ha hablado absolutamente nada con la entrenadora ni con nadie del cuerpo técnico, pero quizás por masoquista, cuando ya habían dado la lista, se puso a ver la conferencia de prensa.

“Las razones que dieron fueron motivos deportivos y yo sé que ellos en el fondo, en su conciencia saben que no fue por eso y no porque yo me considere superior”, citó.

Dijo que ella respeta mucho el trabajo de las tres guardametas que entraron en la lista final y las admira. Incluso, el año pasado salió a defender públicamente a Génesis Pérez, confesó que a Priscilla Tapia la ha admirado toda la vida y lleva un par de años trabajando con Daniela Solera en la Selección.

“Ellas también se ganaron el derecho de estar ahí, pero sé que motivos deportivos no hubo. En el fondo era algo que veía venir, pero tenía la fe de que era mi trabajo en cancha el que al final iba a determinar si yo me montaba o no en el avión, pero sé que no fue así”.

¿Le cobraron algo? “Yo de lo que puedo estar segura es que motivos deportivos no hubo y al final con eso me quedo, mi trabajo con el club y con la Selección está ahí, mis números están ahí, mi rendimiento está ahí y por eso hoy puedo hablar”, respondió.

Bermúdez fue enfática en que si le cobran algo o no, lo tendrán ellos muy en su conciencia, porque si las convocatorias y alineaciones para un partido normal de campeonato deben ser por rendimiento, para un Mundial con más razón.

“Yo creo que es el sueño de cualquier futbolista, se me niega la oportunidad, pero volví a los entrenamientos, trato de ser positiva, de ser optimista, de pensar y soñar en cuatro años ojalá estar en un Mundial”.

También le incomoda ver que todo alrededor de esta Selección Femenina gire más en torno a los malos resultados y a esa lista de la discordia, que inclusive personas muy relacionadas al fútbol femenino consideran como un retroceso.

“Claro que me duele, al final yo veo los medios, veo las redes, todo y sé el ambiente tenso que hay, pero parte de la visibilidad que hemos pedido durante años para nuestro fútbol trae las críticas y que la prensa esté aquí es parte de ese crecimiento. Las críticas vienen de la mano con el crecimiento”.

“Yo espero que nos vaya estupendo, que pasen la fase de grupos y que les vaya de la mejor manera. Voy a dormir con la camiseta puesta y el viernes a la 1:30 a. m. (contra España) voy a estar apoyando a mis compañeras, porque de corazón deseo que les vaya bien”.

A ella le hubiese gustado que le explicaran qué no hizo bien o cuáles fueron esas razones deportivas mencionadas por Amelia Valverde para mejorar, pero no fue así. No existió ese poquito de empatía.

Bermúdez aseguró que ella no debe contestarle nada a la seleccionadora sobre esos días en que estuvo en trabajos específicos con la fisioterapeuta y explicó por qué pasó lo que considera normal.

Recordó que ella jugó la final saliendo de una lesión sin estar al 100%. Eso fue un sábado y el jueves siguiente tuvo que integrarse a la Selección.

“Se me tenía que dosificar la carga porque me faltaba masa muscular y no se me dosificó nada (en la Selección). El viernes en la tarde la rodilla no daba más y ellos tomaron la decisión de mandarme con la fisioterapeuta una semana. No hice cancha como el resto de porteras, pero al final así es como se manejan todos los equipos”.

Además, señaló que no fue la única jugadora que, por esa situación, no estuvo en todo ese microciclo.

“Hubo muchas más que, por esas cosas o por situaciones personales, durante ese mes y medio se ausentaron más de una semana”, reveló.

Noelia Bermúdez afirma que, al menos ella, tiene la conciencia tranquila, porque su trabajo en el club y la Selección demuestran que fue una de las mejores.

Hoy se concentra en Alajuelense y volverá a la Selección Femenina si es convocada cuando Amelia Valverde no esté en el banquillo.