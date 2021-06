—No sé si fue una votación, la directiva no les pidió nada, ellos hablaron conmigo y me dijeron que no querían que yo me fuera y que iban a hablar con los directivos, era su decisión, decisión de grupo. Conmigo hablaron los capitanes y sí, pidieron que yo me quedara, cosa que es de las grandes satisfacciones que me llevo de aquí, porque nosotros a lo largo de este tiempo buscamos construir una familia y unidad por encima de individualidades.