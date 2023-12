Ni siquiera Aquil Alí se fía de la amplia ventaja de Herediano contra Alajuelense

Con la ventaja de 3-0 en la ida de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense, posiblemente cualquiera piense que esa serie está liquidada y que Herediano avanzará a la final de segunda fase contra un Saprissa que también superó a media máquina a Cartaginés.

Pero ese no es el caso de Aquil Alí, quien asegura que no se puede menospreciar a un equipo como Alajuelense, porque él mismo en el pasado vivió situaciones que aún no se explica.

“Todavía nos falta, tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que tener mucha humildad para el próximo partido contra la Liga y jugar. Vamos bien, pero todavía faltan 90 minutos”, afirmó Aquil Alí.

- ¿Se imaginó que a Herediano le iba a salir un partido tan perfecto en la ida de la semifinal contra Alajuelense?

- Es que yo estuve en la cena con el equipo y lo que sentí fue como una confianza. Ellos querían sacarse la espinita de lo que pasó en la Copa Centroamericana contra la Liga, que nosotros empatamos los dos partidos. Ellos querían sacarse eso contra la Liga, pero esto no significa nada, apenas hemos ganado con un 3-0 y cualquier cosa puede pasar.

“Yo he visto muchas cosas en la historia desde que yo he estado en el Herediano, que me pasaron a mí cuando era presidente. Hay que tener los pies en la tierra, ir con la ‘H’ de la humildad del Herediano y ver cómo sacamos esto para estar en la final con el que sea.

- Mucho se había hablado de que si era Jafet Soto, Breansse Camacho, Jewison Bennette el encargado de dirigir. ¿A nivel de la cúpula de Herediano cómo se han tomado esto?

- Es que es uno de esos temas que ustedes saben, que si pasa alguna situación de esas, nosotros tenemos mucha gente con experiencia. Tenemos a Jafet que es literalmente el que conoce a toda la planilla, también trajimos a Robert Garbanzo que conoce muy bien y ya a exjugadores que son de la casa.

“Son gente que tiene mucha experiencia. Hubo preocupación por lo que le pasó a Jeaustin Campos. Al final, él tiene que arreglar su situación, pero en el caso nuestro tenemos que seguir y velar por los colores del Herediano”.

- Jafet Soto estaba muy molesto con el arbitraje. ¿Qué opina usted?

- Es que ese tema del arbitraje siempre ha sido una situación muy complicada para nosotros. A mí me pareció que a Edward Cedeño debieron sacarle una roja por la falta contra Elías Aguilar y hubo un penal a favor nuestro que no se pitó. Y luego debió darse otra expulsión.

“No sé qué le pasó a Brayan Cruz, no sé en qué onda andaba. Aunque nosotros ganamos, el arbitraje fue horrible para el Herediano. Era para que pudiéramos haber hecho más goles”.

- ¿No fue prudente haber puesto a un árbitro tan joven a pitar este tipo de instancias?

- Se ve que no fue prudente, pero igual, yo creo que la Comisión está tratando de ver cómo cambian las cosas. Yo creo que lo nefasto aquí es una persona que sigue en el Comité, que sigue ahí y es Jeffrey Solís. Hay que cambiarlo a él. Ya tuvo demasiado tiempo y si no lo arregló, yo creo que ya es tiempo que se haga un lado y deje a otra persona que lo haga.

“El señor Horacio Elizondo debe hacer su trabajo, él no puede depender de alguien que para nosotros siempre ha sido un cáncer que es Jeffrey Solís. Ni Jafet ni yo vamos a esconder lo que sentimos hacia Jeffrey Solís y se demostró otra vez, porque Brayan Cruz es un hijo de Jeffrey Solís”.

Aquil Alí en su oficina junto unas mascaradas que les hicieron como homenaje a él y Jafet Soto. Fotografía: Esteban Valverde

- ¿Sería más sensato que para el próximo partido se nombre a alguien de experiencia?

- Yo creo que sí es sensato que nombren a alguien de más experiencia, pero igual, yo veo que el cuarto árbitro estaba más enfocado en lo que estaba haciendo la banca de Heredia que en lugar de fijarse en lo que pasaba en la banca de la Liga y estábamos en nuestra casa. Hay que respetarnos a nosotros también.

“Yo vi los mismos movimientos y al técnico de la Liga que salía y hacía un montón de cosas y ni se le acercaban, ni le decían nada, como si fueran algo especial, que no les puede pasar nada especial a ellos. Es increíble, pero vamos a ver qué pasa.

“Y cuando pongan a alguien, espero en Dios que rápidamente pongamos el VAR, porque en estas instancias, el penal y la roja con el VAR se hubiese demostrado fácilmente”.

- ¿Ustedes pedirán la salida de Jeffrey Solís en la Comisión de Arbitraje?

- Nosotros no estamos pidiendo nada, yo lo que estoy diciendo es que ya él tuvo mucho tiempo y no se ha cambiado nada. Los problemas del arbitraje siguen y debe tener consciencia de que ya es tiempo de que él se haga a un lado. Es lo único que estoy diciendo y no significa que estoy pidiendo que se salga o no.

“Lo que digo es que si no ha logrado cambiar y hacer las cosas bien, que deje a otra persona que lo haga. Ya él lleva mucho tiempo, demasiado tiempo en esa posición”.

- ¿Cuál es la proyección que tienen para que Herediano vuelva a su casa? ¿Cuándo estará listo el Rosabal Cordero?

- Yo siempre he dicho que la situación es que nosotros habíamos empezado con un estadio de un tamaño y ahora estamos haciendo un estadio mucho más grande y a nosotros nos ha costado un poquito la parte de los permisos, que ya estamos no a mucho de conseguir todos los permisos y al final se va a dar.

“Yo creo que para finales de 2024 ya vamos a tener el estadio para que los heredianos ya estén disfrutando en el nuevo Rosabal Cordero”.

- Viene la época de fichajes. ¿Herediano está compitiendo con Alajuelense y Guanacasteca por dejarse a Erick ‘Cubo’ Torres?

- Nosotros no estamos compitiendo en eso. Lo dicen los periodistas, pero no estamos compitiendo. Yo creo que tenemos un equipo que está full y además hay jugadores que por ejemplo Deyver Vega no había tenido el chance de jugar y otros futbolistas que tenemos.

“Contamos con una planilla completa, yo creo que se mueven uno o dos jugadores al exterior. Si salen ellos, vendrán otros a reemplazarlos y seguir con lo mismo que estamos haciendo”.

- ¿Irán por el ‘Cubo’ Torres?

- No, no, no, no. En este momento yo creo que está tranquilo, ahí en Guanacaste. Entonces, dejarlo. Eventualmente, no sé. Ese es un tema que tiene que manejar Jafet con Robert Garbanzo, no es un tema mío.