“Llegué aquí en 1977, me trajo Odir Jacques y estoy agradecido con esta institución. Esto es algo especial, es muy merecido porque este es un equipo muy grande. Aquí fui campeón cuatro veces y además me permitió nacionalizarme y jugar con la Selección Nacional, (eliminatorias México 86) por lo que Herediano me dio muchas cosas importantes en mi vida”, aseguró Nobrega.