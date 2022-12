Municipal Liberia da el primer paso para buscar su regreso a la Primera División

Después de su amargo descenso en el 2018 a la Segunda División, el Municipal Liberia dio el primer paso para retornar a la máxima categoría, al imponerse al conjunto de Quepos Cambute 0-2 y adjudicarse el Torneo de Apertura 2022 de la Liga de Ascenso.

Los dirigidos por Minor Díaz en este momento tienen el 50% del recorrido completado. De ganar el Torneo de Clausura 2023 ascenderán automáticamente, pero de lo contrario deberán disputar una gran final nacional ante el vencedor de la segunda parte del campeonato.

Diaz, quien llegó al cierre de la campaña anterior, se quedó en semifinales ante Carmelita, pero este torneo, con un equipo de experiencia y hombres que han disputado estas instancias, se impusieron a un sorprendente cuadro puntarenense.

En el caso de Minor Diaz, es la segunda ocasión que gana un Torneo de Apertura en la Liga de Ascenso, pues ya lo había hecho con Guanacasteca, en la temporada 2020-2021, que a la postre logró el cetro y ascendió al equipo nicoyano.

Ahora Minor buscará ser el primer entrenador que logre el ascenso a la división de honor con Guanacasteca y el Municipal Liberia, los dos equipos más tradicionales de la provincia de Guanacaste. Diaz además fue campeón de la Primera División con la escuadra de Liberia Mía, como jugador.

“Debo darle la gloria a Dios. No ha sido fácil, pero somos los justos ganadores, fuimos el mejor equipo del torneo. Agradecerle a la directiva que creyó en mí, en este grupo y por supuesto a los jugadores que se sometieron a la exigencia de la competencia y aquí están los resultados”, comentó Diaz.

El joven entrenador también agradeció a las personas que lo ayudaron en este camino.

“Dios me ha bendecido. Quiero dedicarle este campeonato a mi familia, a mi esposa, a mis hijas quienes son mi principal apoyo y también quiero dedicárselo a don Orlando de León, quien fue una gran persona, me ayudó mucho y me echó la bendición para conseguir todo lo que he logrado”, indicó Diaz.

Título fuera de casa

La ilusión de Quepos Cambute, benjamín de la Liga de Ascenso que apenas hace cuatro meses ganó el certamen de Linafa, acabó dramáticamente en su propio estadio. Su espíritu combativo y de total entrega en la cancha no le alcanzó para vencer a los liberianos, quienes con mayor bagaje les ganaron la serie sin ninguna discusión.

Liberia había dado el primer golpe en su casa, al derrotar 1-0 a los porteños con un tanto de José Joaquín Huertas y aunque la ventaja era mínima, la mayor madurez de los pupilos de Diaz les dio la tranquilidad para golpear en los momentos decisivos a los vecinos de Parrita.

Un golazo de tiro libre del argentino Malcom Pilone, quien dejó sin opciones al guardameta Isaac Solórzano, inició la fiesta para los liberianos, quienes en buen número llegaron al estadio de Parrita.

Los quepeños se desordenaron con la anotación y aunque intentaron reaccionar, el guardameta Erick Sánchez fue punto alto al mantener su marco en cero y darle confianza a su parte baja, que en algunos tramos del compromiso lució insegura.

En el complemento la tónica fue muy similar y aunque el técnico de Quepos realizó algunas variantes, los visitantes sellaron su victoria.

El veterano defensor Rafael Núñez, en un tiro de esquina, aprovechó un despiste del meta Solórzano y en el segundo palo saltó más que su marcador y marcó el 0-2 al 54 para darle la estocada a los de Quepos y asegurarse el Torneo de Apertura.