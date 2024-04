Mínor Díaz disfruta con el Municipal Liberia la ‘presión’ de ser la amenaza de los punteros

Mínor Díaz vive un sueño del que no se quiere despertar y en su último episodio venció 3 a 1 a Cartaginés. El entrenador del Municipal Liberia ve con ambición la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros del torneo y estar en semifinales, sobre todo porque tiene un duelo directo con San Carlos (tercero), está a cuatro unidades de los norteños y solo tres de Alajuelense (cuarto). Díaz aseguró que está emocionado, feliz, porque pelear por estar entre los mejores es una sensación indescriptible.

-¿Qué tan decisivo es el partido contra San Carlos?

-Evidentemente para nosotros es una final, el miércoles, sin embargo he hablado con los jugadores y les he dicho que debemos sacar nuestros resultados, porque no podemos estar atentos a cómo les va a los rivales y perder nosotros. Debemos sacar lo nuestro y ver cómo se acomoda todo, el miércoles es una final y esos partidos se ganan.

-Liberia se ve con ambición; San Carlos se ve como un equipo presionado...

-Presión siempre se dará, siempre hay presión. Ellos están en zona de clasificación, nosotros no. Sí jugará mucho el trabajo mental de acá al miércoles. También lo que transmitimos a los jugadores, que ellos asimilen el partido de buena forma, que no se vea desesperación es importante. De repente tener jugadores de experiencia nos da esa posibilidad de controlar mentalmente al equipo.

-¿Cuál es su concepto de Luis Marín como técnico?

-Luis es un gran profesional, fuimos compañeros en Alajuela, ha hecho un gran trabajo, tiene mucha experiencia en Selección. Tengo cariño y respeto por Luis y Harold Wallace... Siempre es bonito toparse y enfrentar a una persona a la que se estima.

-Usted ha encontrado profundidad en el banquillo y eso ha sido clave para mantener un ritmo alto de juego durante los 90 minutos.

-Es un trabajo mental, el fútbol es un todo. Uno está atento a todo lo técnico, táctico y mental. Hemos logrado tener al equipo con buena forma, siento que tengo identidad de juego, tenemos la posibilidad de tener buen manejo de grupo. Se está convenciendo a los jugadores de la importancia del día a día, hemos encontrado el respaldo de trabajar. El trabajo acumulado de tres años hoy está dando frutos.

-¿Está en el mejor momento de la curva de rendimiento?

-Yo no hablo de curvas de rendimiento, siento que todo es la preparación del día a día. El deber del jugador es prepararse y ellos lo han entendido bien. Me baso en el día a día. Yo creo en el día a día, en la exigencia, en la competencia.

-De los últimos cinco partidos solo han perdido uno, ante Alajuelense, pero fue una derrota dura 4 a 0.

-Fue un golpe muy duro, pero no hemos dejado de creer. Cuando hay un enlace entre equipo y técnico un resultado no margina la labor. Cada vez que hay un golpe no hemos dejado de creer, por eso es que el equipo ha encontrado el rumbo y en el momento adecuado.

-Presión hay... ¿Cómo canalizarla?

-Yo creo que lo que estamos peleando es hermoso, lo digo porque me tocó pelear descenso con la Universidad y sé que esa presión es muy difícil y dura, pero lo que hoy vivimos le damos gracias a Dios porque estamos peleando arriba. Uno no tiene que tener miedo a ganar. El fútbol es de valientes e inteligentes. Lo que vivimos es una presión muy bonita. Yo diría que estamos cosechando lo que estamos trabajando.

-¿Qué significaría para usted lograr la clasificación?

-Dentro de un fútbol de corto plazo que tenemos, encontrar en Liberia un proyecto de cero, tener el respaldo de junta directiva, tener la tranquilidad de desarrollar la identidad de juego nos da la posibilidad de pelear donde estamos. Liberia de repente jugó muchos partidos muy bien pero teníamos menos puntos, pero nuestra identidad la hemos respetado. Somos un equipo que propone, tenemos la ilusión y estamos confirmando el trabajo acumulado. La forma de cómo ganar en Liberia es importante. Yo estoy muy contento porque he tenido un respaldo acá, la forma de cómo ganar, acá es elemental y eso me gusta.

-¿El empate 2 a 2 contra Saprissa terminó de impulsar a Liberia en este cierre?

-Lo que hicimos en Tibás lo hemos hecho en Alajuela. En Alajuela no hemos perdido, en Heredia nos empataron 2 a 2 al final, entonces es confirmar la identidad, la confianza que hay para salir jugando”.