Michael Barrantes llama a la calma en Alajuelense: ‘No podemos volvernos locos’

Después de un partido pésimo de su parte, Liga Deportiva Alajuelense quedó con la obligación de hacer un juego perfecto y lleno de goles contra Herediano el próximo domingo, si es que no quiere despedirse de manera anticipada del campeonato nacional.

En medio de eso, los rojinegros jugarán este martes el duelo definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí, a las 9:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. En esa serie, los manudos tienen la ventaja de 3-0, justo el mismo marcador que llevan en contra en la semifinal ante el ‘Team’.

Al acabarse ese juego de terror para la Liga y en medio de las caras largas y llenas de frustración fue Michael Barrantes quien reunió tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

Durante varios minutos, él les habló a sus compañeros y no tuvo ningún problema en contar qué fue lo que les dijo en ese instante, en el que nadie decía nada y él rompió el hielo.

“Que un equipo campeón le puede dar vuelta a este resultado, si queremos pelear por este campeonato tenemos que demostrarlo dándole vuelta a esta gran prueba que tenemos”, contó Michael Barrantes sobre ese mensaje que le dio a su equipo en medio de la tensión y el agobio.

El volante respaldó las palabras de Joel Campbell, porque el 12 de la Liga aseguró que fue un partido aislado y que eso no es la Liga. Barrantes consideró que su compañero tiene la razón en esas palabras, pues aseguró que ha sido el único juego en el que Alajuelense mostró esa cara en los tres torneos que han disputado.

“No podemos volvernos locos, es una serie difícil, pero ahora a pensar en lo que se viene el martes y luego tendremos el momento para pensar nuevamente en Herediano (...). Estamos dolidos, golpeados no podemos estar, porque si no imaginate, se nos puede venir una sorpresa el martes y no queremos eso”.

Por más que lo piensa, él no encuentra una explicación lógica del porqué Alajuelense lució completamente desconocido en la cancha contra Herediano.

“Fue un juego un poco extraño porque no hicimos lo que veníamos haciendo, pero Herediano creo yo que hizo lo que tenía que hacer, ganó más las disputas en contra de nosotros, sacaron provecho, marcaron cuando tenían que marcar, porque también fallaron muchísimo. Yo creo que es lo que te puedo decir, es valorar lo que no hicimos bien para no hacerlo el martes”.

Lo que sí está convencido es de que Alajuelense tiene la capacidad de darle vuelta a esa semifinal que está cuesta arriba. Para eso, cree que en la Liga deben tener tranquilidad, calma y paciencia.

Pero también volver a su fútbol para competir, porque fue algo que los rojinegros no hicieron en el primer duelo de la semifinal, un partido en el que el rival los superó en todo y más bien el resultado se quedó corto.

“Firmemente tengo la convicción de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para salir campeones. No sé qué va a pasar, porque no puedo saber el futuro, pero sí tengo la convicción de que este equipo va a salir de este bache para enfrentar a un rival muy difícil que viene herido, como Real Estelí. Nosotros haremos todo lo humanamente para sacar la serie, para salir campeones y eso será una inyección anímica muy fuerte para lo que viene e intentar darle vuelta el fin de semana”, reiteró Barrantes.

Alajuelense se metió en un gran lío y con su peor partido en mucho tiempo comprometió de una manera grosera su anhelo de una triple corona en este semestre. En medio de ese caos, los líderes del equipo fueron los encargados de salir a dar la cara.

Joel Campbell, Celso Borges, Giancarlo González y Michael Barrantes acudieron a la zona mixta; mientras que Leonel Moreira también accedió a dar declaraciones por otro sector.

“Es el mismo papel que hemos tomado cuando hemos ganado, ahorita no hay que perder la cabeza, es el resultado de un partido. La institución si más no me equivoco, en sus años anteriores ha dado vuelta a resultados difíciles.

”Hay que jugar, sabemos que Herediano tiene una semana para planificar todo el partido, nosotros no tenemos toda la semana, pero tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para revertir este marcador”, insistió Michael Barrantes.

Para este lunes, Alajuelense y Real Estelí deben asistir al Día de Medios de Concacaf con la presencia de los técnicos Andrés Carevic y Otoniel Olivas, así como algunos futbolistas de ambos equipos.

El martes por la noche se coronará al campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf y luego de eso, la Liga se concentrará en ese desenlace de una serie que tiene cuesta arriba y en la que se juega su continuidad en el campeonato nacional.