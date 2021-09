Mercedes Salas lleva las manijas del semillero de Alajuelense lleno de niñas

Mercedes Salas es una pieza clave en el desarrollo del fútbol femenino de Alajuelense. (Twitter Fernando Ocampo)

Cuando Alajuelense decidió incursionar en el fútbol femenino, se propuso que esta vez no sería un apoyo pasajero, sino que el proyecto en sí tenía que ser serio, porque era algo que la misma afición reclamaba desde hacía tiempo.

A partir de aquel convenio con Codea, la Liga empezó por dar mejores condiciones a las jugadoras.

Era algo que no se limitaba a proporcionarles el Estadio Alejandro Morera Soto como casa y de permitirles entrenar en las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

Fue el club que firmó los primeros contratos profesionales de mujeres futbolistas en el país, comenzando en ese momento con el de Shirley Cruz.

A partir de entonces surgió el sueño de sentar las bases para ir más allá del primer equipo.

Sin que pasara mucho tiempo, Alajuelense hoy ve que esa estructura de liga menor femenina es una realidad y Mercedes Salas tiene mucho que ver en eso.

Ella es la encargada de llevar las manijas de las campeonas nacionales que acaban de ganar la fase regular del Clausura 2021 de forma anticipada y que tienen la clara ambición de revalidar su corona.

También es la artífice de ejecutar la orden de Fernado Ocampo de echar a andar la liga menor femenina.

Ese semillero rojinegro ya se puso en marcha y cuenta con unas 150 niñas que hoy se divierten en cada práctica, pero que también construyen sus sueños alrededor de un balón, como en un momento lo hicieron Shirley Cruz, Lixy Rodríguez, Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, María Paula Salas y María Fernanda Barrantes, por citar algunas.

A la misma ‘Meche’, como la llaman las jugadoras, le parece mentira todo lo que ha ocurrido. Sus ojos se vuelven más expresivos y sonríe cuando piensa en los frutos que puede dar la escuela de fútbol y la liga menor de Alajuelense.

“El alto rendimiento es un proyecto muy lindo, es un proyecto que esperamos en Dios que haya torneo pronto para que ellas puedan disfrutar, porque es un gran equipo el que tenemos”, comentó Salas.

Pero es que al comenzar con el proceso de reclutamiento y de visorías, la Sub-20 femenina se quedaba corta y la concurrencia de adolescentes talentosas fue tal que la Liga tomó la decisión de tener varios equipos de una misma categoría.

El fútbol femenino de Alajuelense es más que el primer equipo que pretende ganar el bicampeonato. (Twitter Fernando Ocampo)

“En ligas menores tenemos tres Sub-15 y ya una de ellas va a pasar a ser Sub-17. Es decir, quedaremos con dos Sub-15, más la U-13, la U-10 y la U-8. Es un proyecto muy lindo, no esperábamos que fuera tan rápido, pero en pocos meses tenemos cantidad de niñas trabajando y con profesoras como Gaby (Gabriela Guillén), como Noe (Noelia Bermúdez) y Mauren (Arroyo), que están en el día a día conmigo y también muy comprometida en este proyecto”.

Lleva tantos años ligada al fútbol femenino que ella puede dar fe de que todo hoy es muy diferente, porque ya es normal que las chiquitas quieran jugar fútbol, que el apoyo empiece desde los hogares y que haya equipos propiamente de niñas.

Alajuelense ya tiene un nutrido semillero rojinegro femenino. (Twitter Fernando Ocampo)

“Te puedo decir que es un éxito, porque fue de la nada que el presidente me dijo: ‘Meche, vamos con las escuelas de fútbol’. Fue como que me dijo: ‘Vaya, hágalo’. Y a la semana siguiente ya estábamos corriendo todos y ha sido un éxito”, destacó Salas.

La historia en dos etapas

Aquel convenio entre Alajuelense y Codea surgió un día en el que ella fue a tocar la puerta del presidente rojinegro Fernando Ocampo y desde que se firmó la alianza, el futuro y el destino de ese equipo fue otro, porque inclusive obtuvo el campeonato nacional, con el Morera Soto lleno.

“Darle las gracias a todos los que pertenecen a la Liga, porque desde el 2019 que me integré ha sido una familia. Siempre he tenido todo el apoyo”, indicó Salas.

Al pensar en aquel momento y en la actualidad, ella lo describe como que “son etapas diferentes”.

“La primera era sacrificio, como agradecimiento a la Liga Deportiva Alajuelense por abrirme la puerta cuando no teníamos dónde jugar. Era algo que no era un campeonato esperado, teníamos altibajos y con pocas jugadoras”, recordó Salas.

A partir del torneo siguiente, la Liga obtuvo su propia licencia en el fútbol femenino.

“Ahora contamos con todo lo que la Liga nos ofrece, el CAR, con su nutricionista, crioterapia, masajes, todo lo que ellas antes no tenían y ahora es más bien un orgullo para uno pertenecer a la Liga. Todas las comodidades, es un antes y un después, muy diferente y agradecida por todo lo que las chicas tienen en el día a día”, detalló.

Salas recalca que las chicas en este momento tienen cosas que en algún momento ni siquiera las pensaban, porque se veía todo muy lejano.

“Yo converso mucho con Viviana (Chinchilla) y pensamos en eso, en lo que no teníamos y lo que tenemos ahora hay que valorarlo, hay que dar más. Si damos el 100 dar el 200, porque tenemos todas las comodidades, con un equipo que es un éxito, muy unido, muy comprometido, chicas muy profesionales, estudio, trabajo, fútbol y creo que todo esto va de la mano para poder tener un equipo como el que tenemos ahorita”.

Refuerzos y renovaciones

A ella no le gusta andar a la carrera y se las ingenia para encontrar el momento oportuno para negociar.

Prácticamente tiene renovadas a la mayoría de jugadoras con las que la Liga consiguió el título en el torneo pasado.

Sin embargo, faltaba alguien por estampar la firma y era la propia Mercedes Salas, quien ahora tiene contrato con Alajuelense por otros dos años.

“Es mi pasión, es todo para mí, el fútbol femenino es el día a día, levantarme y pensar en esto y con esta renovación de contrato me veo más comprometida, mucho más agradecida con la institución, con Fernando Ocampo y con el gerente, Rodolfo Víquez, que se acercaron a hablar conmigo y espero en Dios trabajar de la misma manera y dar más para este crecimiento de las escuelas de fútbol y todo el proyecto”, citó.

Es como una mamá

Si tiene que regañarlas, lo hace. Si es para felicitarlas, también algo les dice y siempre está ahí, para lo que sea, al lado de ellas.

Eso provoca que las jugadoras la vean como una mamá.

“A mí no se me quitó la costumbre de hacer todo lo que también hacía en Codea con las chicas, entonces siempre estoy ahí. La lista del desayuno en las mañanas, las chicas que van a crioterapia, yo les preparo y les desinfecto las pilas, les tengo el hielo listo para cuando vienen de la cancha”, relató.

Mercedes Salas renovó por dos años con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Las espera por si tienen que ir a masajes, también está al pendiente de cómo les va si tienen terapia y dentro de la cancha, en partidos y en entrenamientos maneja todo lo que es el protocolo covid-19, por la seguridad de ellas.

“Se cuida lo de las botellas de agua, la hidratación, que ellas no las vayan a confundir porque en un momento vienen rápido y tal vez toman otra. Siempre estoy pendiente que no haya un cambio en las botellas, una contaminación o algo y creo que esto me ha gustado mucho, trabajar esta parte desde que está esto de la pandemia”.

También les tiene sus toallas después del entrenamiento y se las manda a lavandería.

“Velo que el camerino esté limpio por el protocolo. Son muchas funciones, pero me encanta hacerlas por el bien de ellas, para que se sientan bien”.

Alajuelense tiene una plantilla muy compacta en el fútbol femenino, pero Salas cree que puede estar mejor para el otro año.

“Todavía faltan dos por ahí (ríe…). Es una plantilla muy interesante, pero por ahí me faltan dos que ya casi están y estarán para el próximo torneo”, afirmó.

Así es el día a día de Salas, entre el corre - corre del primer equipo y el proceso que llevan unas 150 niñas que sueñan con ser futbolistas.

