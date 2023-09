Mejor árbitro del mundo en 2006 es candidato para dirigir Comisión de Arbitraje de Costa Rica

El arbitraje costarricense está inmerso en críticas, no hay jornada en la que la polémica no se haga presente en el torneo nacional y el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) apunta a una figura de renombre internacional para liderarlo.

Se trata de Horacio Elizondo (59 años), el destacado árbitro argentino que dejó una huella imborrable en la final del Mundial del 2006 en Alemania. Con él, ya se tienen conversaciones.

Elizondo es conocido por su destacada carrera como árbitro y su papel determinante en la final de la Copa del Mundo del 2006 entre Francia e Italia. En ese partido histórico, Elizondo expulsó al legendario Zinedine Zidane después de un controvertido incidente con Marco Materazzi. A pesar de la falta de tecnología VAR en ese momento, Elizondo tomó una decisión que quedó grabada en la historia del fútbol.

El argentino tomará las riendas de una Comisión de Arbitraje que hoy no tiene dirección clara. El 9 de junio, el Comité Ejecutivo liderado por Rodolfo Villalobos decidió la salida en pleno de todos los integrantes de la Comisión liderada por el exárbitro Randall Poveda.

Desde entonces, las designaciones arbitrales recaen sobre Jeffrey Solís, exárbitro que actualmente es el coordinador de la Dirección de Arbitraje.

Horacio Elizondo, figura respetada en el arbitraje Copiado!

El árbitro argentino dirigió un total de cinco partidos en esa justa mundialista, incluyendo el partido inaugural entre Alemania y Costa Rica. A pesar de no haber vuelto a ver la final después de 12 años, Elizondo recordó en varias entrevistas su proceso de toma de decisión en ese momento crucial.

“Cuando detengo el juego y me acerco al jugador italiano en el suelo, pregunté a mis asistentes si habían visto algo. Ambos dijeron que no sabían por qué estaba en el suelo. Fue entonces cuando Luis Medina Cantalejo, el cuarto árbitro en ese partido, me informó sobre el incidente”, dijo Elizondo a medios argentinos.

Elizondo también ha reflexionado sobre cómo habría sido la secuencia si hubiera existido el VAR en ese momento: “Indudablemente habría sido muy distinto. Seguramente me habrían informado antes de reanudar el juego que estaban revisando algo que sucedió”.

A pesar de las discusiones sobre la tecnología VAR en el fútbol actual, lo más importante es que Horacio Elizondo, el árbitro argentino que tomó una de las decisiones más recordadas en una final del mundo, acertó en su veredicto, lo que lo convierte en una figura respetada en el mundo del arbitraje y el fútbol en general. Su nombramiento como presidente de la comisión de arbitraje de Costa Rica seguramente aportará su amplia experiencia y conocimientos al desarrollo del arbitraje en el país centroamericano.

En su carrera, también dirigió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.