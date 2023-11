Martín Arriola habló del incidente y su sanción en final de Copa: ‘Yo sí fui agredido, pero no hice nada’

Martín Arriola purgó el primero de cuatro partidos de suspensión que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol por lo ocurrido al acabarse la final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, en la que los rojinegros se dejaron la victoria.

El auxiliar de Andrés Carevic tampoco podrá estar en el banquillo el sábado contra Guanacasteca, ni en los dos partidos de la semifinal contra Herediano.

Entre los incidentes, el árbitro Adrián Chinchilla anotó en su informe que “el funcionario identificado del Deportivo Saprissa Wálter Méndez Vargas, al finalizar el partido, ingresó al terreno de juego sin estar en lista oficial y agredió físicamente al asistente de Asociación Liga Deportiva Alajuelense Martín Arriola Sobrino”.

Además, que se reporta como expulsado al asistente de la Liga, Martín Arriola, ya que una vez finalizado el partido y en el terreno de juego, “agredió físicamente al funcionario del Deportivo Saprissa Walter Méndez Vargas, la tarjeta roja no pudo ser mostrada debido a que fue llevado rápidamente a un sector fuera del campo visual de los árbitros”.

A ambos les dictaron un castigo de cuatro partidos, por agredir a un oficial del club adversario.

Martín Arriola no pudo acompañar a Andrés Carevic en el banquillo, pero sí estuvo presente en la ‘Olla Mágica’. Desde lejos de la cancha vio cómo el partido estaba para cualquiera, la Liga no lograba concretar y Puntarenas tomó ventaja con un penal convertido en gol por Asdrúbal Gibbons.

Y también observó ese trepidante cierre, en el que los rojinegros labraron su remontada con una asistencia de Carlos Martínez y un gol de Anthony Hernández, así como un pase largo de Michael Barrantes para que el juvenil Esteban Cruz consiguiera su primer gol en la máxima categoría.

Al final del juego, Martín Arriola fue abordado por el periodista de Columbia, Anthony Porras, y primero respondió una pregunta netamente futbolística. El charrúa expresó que la Liga llegará al primer partido de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí con 34 partidos en menos de cuatro meses.

“Pero estamos óptimos para jugar esa final y para ir por el objetivo que queremos, que es ganarla”, expresó Martín Arriola, antes de que el comunicador le tocara el tema de la sanción en el clásico.

- ¿Qué pasó el sábado, porque llegó el tema de las sanciones?

- No voy a hablar de eso.

- ¿Pero está correcto?

- No, es una total mentira del que hizo el informe. Yo sí fui agredido, pero no hice nada. En algún momento nos vamos a dar cuenta. En las imágenes, para el árbitro es imposible que haya visto algo, porque estaba rodeado de futbolistas de Saprissa. Y si fue el cuarto árbitro indudablemente que contó la mitad del cuento y no lo contó todo. No vamos a hablar de lo que sabemos que es aquí. Lamentablemente, hay gente que parece que las cosas no las hace de buena fe.

- ¿A usted lo agredieron el sábado?

- Claro, por supuesto.

- ¿Con puño?

- No, no, no, no. Yo fui el agredido y yo no reaccioné, pero contaron la mitad de la historia, es muy fácil hacerlo. Para mí el trío arbitral no lo ve porque está tapado por futbolistas de Saprissa que están reclamando, posiblemente fue el cuarto árbitro que denunció algo que no existió, quedará en su consciencia, que siga adelante, que le está yendo muy bien.

Aparte de esas impresiones de Martín Arriola, el técnico de la Liga, Andrés Carevic también respondió una consulta sobre ese tema tras el partido en el Puerto y respaldó a su compañero.

“Claro que no estoy de acuerdo porque nosotros sabemos lo que pasó sinceramente y claro que es una injusticia. Al final de cuentas, el club se está encargando de esa situación. Sabemos lo que pasó y me parece injusto. Tenemos que seguir adelante, independientemente de la situación”, dijo Andrés Carevic.

Click para ver el PDF Sanciones final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Saprissa