Martín Arriola denuncia que objeto fue lanzado hacia él desde la misma cancha

Martín Arriola lamenta mucho lo ocurrido en el Estadio Saprissa y todo lo que ha venido después de eso, porque asegura que a través de redes sociales ha recibido insultos de cualquier índole.

El asistente técnico de Alajuelense aseguró en el programa 120 Minutos de Monumental que las cosas no son como se las achacó Juan Carlos Rojas y que tampoco está de acuerdo con lo dicho por Mariano Torres, ni Gustavo Chinchilla. Considera que son declaraciones desafortunadas.

Seguidamente, procedió a dar su versión de los hechos.

“No es como lo están diciendo. El impacto lo recibí al lado derecho de mi cabeza. Tenemos identificado quién fue, no fue de la gradería, fue de la misma cancha. Nosotros tenemos identificado quién fue. No lo vi, pero sí lo vio un integrante del departamento médico del club. No es como lo han dicho, que no hubo ningún impacto. Lo hubo, no fue de la gradería, fue desde la misma cancha, una persona que estaba identificada con la camisa de Saprissa”, afirmó Martín Arriola.

Al percatarse de toda la reacción del Saprissa, el auxiliar de Andrés Carevic decidió sacudirse.

“Están hablando que estoy provocando y es falso, estoy celebrando, no estoy haciendo ningún gesto obsceno. Posiblemente hubo gestos peores en el clásico pasado, que todos vimos a (Kevin) Chamorro tocándose el escudo frente a La Doce. En el clásico anterior, Javon (East) en un gol también celebraba frente a la afición”, citó.

Con respecto a la publicación en Instagram del presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, indicó que quería ratificar que la agresión existió.

“Me gustaría expresar que normalizar este tipo de situaciones es peligroso, porque yo no puedo normalizar decir que hay alguien que está fingiendo cuando hay pruebas: monedas, piedras, encendedores, piedras que algunos personeros de seguridad ponían debajo del zapato para que no se vieran y no hubo más agresiones por un tema de puntería”.

“Si yo como presidente de una institución tan prestigiosa como Saprissa voy a normalizar este tipo de situaciones estamos mal y habla muy mal de la sociedad en la que estamos viviendo”.

Arriola dijo que le tiene mucho respeto a Juan Carlos Rojas, quien es una persona muy activa en redes y que eso tiene un alcance grande.

“Puede ser muy peligroso normalizar este tipo de situaciones y juzgar la celebración. Si en el deporte vamos a normalizar las agresiones y vamos a juzgar las celebraciones, pucha, creo que estamos muy mal. Cuando en Alajuela ha sucedido algo, no hemos salido a justificar, sino que hemos hecho mea culpa”.

Reiteró que sus redes sociales están bombardeadas de amenazas e insultos y que eso es algo que se debe tomar en cuenta.

“Sobre todo que el presidente de uno de los equipos más importantes del fútbol de Costa Rica, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol y más que normalizar este tipo de situaciones debería repudiarlas y buscarles soluciones, porque no es la primera vez que suceden”.

A Martín Arriola tampoco le agradó que el gerente general de la S dijera que ese tipo de personajes le hacen mal al fútbol, refiriéndose a él.

“Debería él revisar un poco lo que han sido los últimos clásicos y un montón de situaciones extrafutbolísticas que han sucedido, que eso sí definitivamente le hacen mal al fútbol”.

Arriola tiene 15 años de ser parte del fútbol costarricense y nunca se había visto inmiscuido en algo así.

“Me parece desatinado, irrespetuoso. Muchas veces pasa y lo siento de esa forma, que es muy fácil hablar así de nosotros. Yo quiero manifestar que me parece irrespetuoso, he tenido un recorrido muy importante y no he tenido ningún tipo de problema en 15 años”.

Inclusive, el asistente de la Liga sacó a la luz una situación que no había trascendido hasta ahora, de algo que pasó en el clásico de ida de la fase final.

“Cuando aficionados de Alajuelense insultaron a Kendall Waston y tanto Andrés Carevic como yo intervenimos inmediatamente contra nuestra afición para que ese tipo de situaciones no se dieran. Yo mismo le pedí disculpas a Kendall en nombre del aficionado y de eso pueden dar fe tanto Kendall como Ricardo Blanco que estaban ahí”.

Para él, esos son los comportamientos que se deben dar, no incitar a otras situaciones o permitirlas.

“Eso me parece desatinado. Debemos construir desde otro lado. Juan Carlos Herrera y yo, a la salida del entretiempo nos fuimos por el mismo lado de Saprissa justamente para que la gente no le tirara nada.

“No sé quiénes le hacen más mal al fútbol y quiero decir que Juan Carlos Rojas habla de que todo eso es por un título y me parece que es opuesto, todo esto él lo hace por un título y lo digo con respeto, porque es una persona que la respeto. Respeto sus formas, son las que él elige y como todo, es respetable, pero no las comparto, porque no es construcción”.

Arriola exteriorizó también que no lo sorprende que ese objeto lo lanzara alguien desde el mismo campo.

“En la cancha pasaron muchas cosas y quiero aclararlo. Leí que Mariano dijo que yo le falté el respeto a la afición y no creo que le haya faltado el respeto al celebrar. Hay otras cosas que pasaron, que son falta de respeto dentro de la cancha, pero como yo soy de fútbol y llevo años en el fútbol, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”.