Mario García, técnico del Cartaginés, asegura que morirá con su idea

El técnico mexicano, Mario García, no ocultó que el Cartaginés tiene pésimo rendimiento como local, al solo ganar uno de sus cuatro compromisos en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, durante el Torneo Clausura 2024.

La derrota frente al Municipal Liberia 0-1 se une a la sufrida ante Guanacasteca (0-1) y el Herediano (1-3), lo que tiene frustrado al timonel azteca.

No obstante, asegura que morirá con su idea de jugar bien al fútbol, de llegar al marco contrario con acciones elaboradas, de pie a pie, antes de incurrir en el pelotazo al área, buscando el error del rival o el cabezazo de alguno de sus jugadores.

A la afición brumosa le pidió paciencia y en esta ocasión, al contrario de la semana pasada, donde aseguró que daría un paso al costado si no lograba convencer a sus jugadores, fue más cauto y aseguró que les falta tiempo para que su idea sea plasmada en la cancha.

“La realidad es que jugamos bien. Pero jugar bien es ganar. Tenemos que aprovechar las oportunidades, porque el rival llega una o dos veces y no va a perdonar. Le digo a los muchachos que fue otro cachetadón, que duele. Pero debemos seguir adelante y continuar tratando de mejorar nuestra idea”, manifestó García en conferencia de prensa.

El técnico azteca reiteró que es más fácil tirarla larga al extremo y centrar, que llevar el balón pie a pie. “Como a mí me gusta”, dice él. Por eso asegura que continuará insistiendo con sus jugadores en que la forma de ganar es jugando bien.

“No estoy inventando nada. Queremos romper el molde, no hay pretextos. Si hacemos lo que hacemos y no se gana, el culpable soy yo, porque no se termina de apuntalar la idea de jugar de esta forma. La grandeza cuesta, no es gratis. Tengo fe en que este equipo puede trascender y no quedar yo como un hablador. Tenemos que competir, porque todos los equipos corren y meten para ganar”, aseguró García.

Para Mario García lo fundamental es que sus jugadores tengan el convencimiento de que pueden jugar bien, que se adapten al cambio. El timonel insistió en que no es una tarea fácil, más aún cuando futbolistas, en algunos casos, vienen de largos procesos de recuperación por lesiones.

“Queremos pelear de esta manera, jugando bien. No es fácil la transformación mental, pero debemos intentarlo una y otra vez. La adaptación se logra con paciencia, no es fácil lo que pretendemos, pero a mí no me gusta de otra manera. No me gustó como Argentina fue campeón ¡Guácala! O como vino el Herediano y ganó con solo el 30% de la posesión de la pelota”, confesó García.

El director técnico blanquiazul también tuvo palabras de elogio para el Municipal Liberia, del cual destacó su entrega en la cancha y la determinación para obtener el resultado a su estilo.

“En mi país se me reconoce por jugar bien. Así fue, cuando jugador con el Atlante que fuimos campeones y la gente aún recuerda que ese equipo jugaba bien. Quiero que los muchachos aspiren a eso. En los entrenamientos nos matamos trabajando, pero a veces no salen las cosas, por eso nos vamos a levantar a pesar de la derrota, porque hay futbol en nuestro equipo”, aseveró García.