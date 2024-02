Mariano Torres lamenta que a Saprissa le faltó un poco en ‘la Concacaf de verdad’

Mariano Torres hace unos meses dijo que en el plano internacional “el torneo que importa” era la Copa de Campeones de Concacaf, no la Copa Centroamericana que Liga Deportiva Alajuelense acababa de ganar de manera invicta e hizo énfasis en que no se debía de engañar a la gente, porque la “Concacaf de verdad” era esta.

La realidad dictó que la “Concacaf de verdad” le duró apenas los dos partidos de la primera ronda contra el Philadelphia Union.

“Dije una realidad y lo vuelvo a repetir, en Suramérica la competencia más importante es la Libertadores; en Europa es la Champions y para nosotros es esta, es la Concacaf. Es una realidad, solo que jugamos una fase de eliminación, son dos partidos y si no pasás vas para tu casa y no pasamos, pero nada, es un sueño que desde que llegué a Costa Rica lo tengo.

”Porque siempre me han nombrado en 2005 el Mundial de Clubes, lo importante que fue para la institución y es un sueño que siempre tengo, todos lo tenemos, pero nos faltó un poco para seguir el camino de ese sueño. Ahora a recuperarnos y enfocarnos bien en el campeonato nacional”, expresó Mariano Torres a Columbia y La Teja.

Fue una serie en la que los morados dieron pelea y cometieron errores, en la que también el VAR jugó en su contra, y en la que al final quedó una sensación compartida por propios y ajenos: ¡Qué duro morir como Saprissa!

El capitán de los tibaseños aseguró que están bastante dolidos por el esfuerzo hecho, por el partido logrado, por los tres goles convertidos en Estados Unidos y que al final no les alcanzó.

Consideró que esos juegos les siguen dejando mucha enseñanza de que no se puede ni pestañear, porque hay jugadores de jerarquía que en la primera que tienen, convierten.

“Dolidos porque hicimos un gran esfuerzo, teníamos el sueño de seguir en esta competencia internacional que siempre digo que es muy difícil, es muy complicada, pero al final competimos de buena manera y nos faltó un poquito”, aseveró Mariano Torres.

El argentino fue el último integrante del Saprissa en salir a la zona mixta en el Estadio Subaru Park, luego de una eliminación muy difícil de digerir para los morados en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf contra Philadelphia Union.

Según él, lo que faltan son detalles, porque en los juegos internacionales los rivales no perdonan. Así de simple.

“Tal vez estamos acostumbrados al campeonato nacional que es un poco diferente, que de repente entre comillas te podés relajar dentro del partido y en estos partidos no hay tiempo, porque te tiran un centro y los delanteros son muy buenos y te marcan”.

Mariano Torres lamentó que Saprissa hizo un esfuerzo importante, estuvo a la altura en el torneo, pero le faltó “un poquito”.

“Duele porque estuviste muy cerquita, pero en nuestra casa también cometimos algunos errores que nos costaron caro y al final nosotros en nuestra casa, en estos partidos tenemos que sacar una ventaja. Más allá de eso, tuvimos una gran personalidad y carácter. El equipo se mostró siempre unido y fuerte, por esto estuvimos tan cerca, porque hay un gran grupo y siempre estuvimos juntos”, apuntó.

Agradeció a los aficionados presentes en el estadio, que acompañaron a Saprissa en la ‘Concacaf de verdad’ pese al frío y la lluvia, pero deben pasar la página y enfocarse de nuevo en el campeonato nacional.

“Nos tenemos que enfocar solo en eso ahora, nos queda solo eso, sabemos que estamos un poco lejos del puntero y ahora solo enfocarnos en el objetivo de que queremos el ‘tetra’. Estamos en una institución demasiado grande como para desistir, para no seguir insistiendo. Somos los tricampeones y debemos ir por el tetracampeonato”.

Para él, no es momento de pensar a futuro. Ya dijo que en diciembre se tomará el tiempo para analizar y verá si continúa o no. Es algo que no sabe.

“Tengo contrato hasta diciembre, me siento contento porque físicamente cuando jugás estos torneos te das cuenta de que estás bien y eso te permite estar tranquilo, porque en la parte física me siento muy bien, pero hasta diciembre tengo contrato y después lo analizaré”, finalizó Mariano Torres.