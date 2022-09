María José Brenes estalla en llanto al ser campeona con Alajuelense

Trece días después de que inició su historia con Alajuelense, María José Brenes conquistó su primer cetro con la Liga. (Prensa Alajuelense)

El fútbol da tantas vueltas como la vida misma y María José Brenes puede dar fe de eso.

Trece días antes se presentaba ante el liguismo entre risas como el fichaje más polémico, al ser anunciada como la más reciente adquisición del equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Alajuelense.

Fue poco después del clásico que las leonas ganaron por 4 a 3 cuando ella decidió renunciar a Saprissa FF y al tomar esa decisión, públicamente se despidió del equipo del que siempre había sido seguidora.

Dicho mensaje no solo permitió que la mayoría de morados la comprendieran, al reconocer que Brenes fue una de las que no se quedaban calladas y que siempre abogaba por mejores condiciones para ellas. Y en cuanto a entrega, tampoco podía recibir reproches.

Su publicación también hizo que Mercedes Salas la llamara para hacerle una oferta que jamás le pasó por la mente, porque si hay algo claro es que ella jamás imaginó jugar con la Liga.

Pero se dio y 13 días después le tocó enfrentar a sus excompañeras de Saprissa FF en la final de la Uncaf, que acabó con una victoria de las leonas, orquestada con un gol de Mia Corbin.

Cada una de las integrantes de la Liga festejaba a su manera, pero la más conmovida en la gramilla híbrida del Morera Soto fue ella, María José Brenes.

Una vez que Shirley Cruz recibió la copa que acredita a las integrantes de Alajuelense como las nuevas campeonas de Uncaf, Brenes fue la primera en pedirle ese trofeo y festejó en grande, muy entusiasmada.

El club mostraba mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram todos los detalles de cómo celebran las leonas y ahí mismo recopilaba reacciones.

Cuando María José Brenes habló, estaba muy conmovida, con su rostro bañado en lágrimas.

“Yo les pedí a ellas que me ayudaran a ser campeona nuevamente y qué mejor que internacional. Yo les prometí al profe (Wílmer López) y a Mercedes (Salas) que voy a venir a trabajar muchísimo, muy duro y le agradezco a Merce extra, porque ella me sacó de un posible retiro”, confesó María José Brenes.

Lo que ella sentía en ese instante era muy fuerte, porque su primera alegría como futbolista de la Liga le llegó muy pronto.

“Yo renuncio sin nada y ella (Mercedes), las chicas, el equipo, la bienvenida, me hacen volver a levantar. Estoy muy agradecida y contenta“, citó.

Ni siquiera podía creer lo que estaba viviendo y sintiendo.

“Ustedes lo saben, ni siquiera yo sabía qué iba a pasar con nada a nivel deportivo mío y estoy muy agradecida con todas las compañeras. Al final me sorprendí porque caigo al suelo ya de tantos esfuerzos anteriores y que no haya podido salir aquí campeona y que ellas se vinieran conmigo”, pronunciaba entre lágrimas y con la voz entrecortada.

En eso, Wílmer López se incorpora a la entrevista y la acuerpa por completo, al mencionar: “Ella se lo ganó, en pocos días se lo ganó, la titularidad, el campeonato, el esfuerzo. Es una gran persona, una gran jugadora. Bienvenida”.

Después de eso y en medio de tantas emociones, María José Brenes exteriorizó: “Yo les prometo que voy a venir a trabajar mucho”.

Sobre su primer clásico como futbolista de la Liga, Brenes destacó que jugó una posición que no es habitual para ella.

“El profe en estos partidos me dio oportunidad en varias posiciones, quizás para conocer más la dinámica del equipo, que ya conocía a la mayoría. Todavía estoy recuperando un poco el ritmo y me puso de central, me imagino que por eso, porque hablamos un poco de eso y donde él me ponga yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, finalizó, para seguir celebrando con sus compañeras de la Liga.