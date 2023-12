María José Brenes: ‘Es increíble lo que yo he aprendido con Wílmer López’

Antes de ponerle punto final a su carrera como futbolista, María José Brenes quería decir algunas cosas y eso no es de extrañar. Ella es tan expresiva que no podía ser de otra forma.

No estaba confiada, pero sí convencida de que lo último que haría como jugadora de Liga Deportiva Alajuelense sería celebrar el hexacampeonato, tal y como ocurrió.

Porque ellas confiaban en su potencial, entendiendo a la perfección aquello de que en esa manada de leonas nadie es tan fuerte como cuando están todas juntas, pero guiadas por alguien con mucho tacto y que también ha hecho historia en la Liga.

“El líder que tenemos, como lo es Wílmer López... es increíble lo que yo he aprendido personalmente con él y cómo él ha abordado el tema de esa grandeza, de ganar, ganar, ganar, ganar y ganar”, apuntó María José Brenes.

Recordó que hay muchas jugadoras que lo han ganado todo en la Liga, que iniciaron en el proyecto desde el campeonato uno, que fueron piezas importantes en el sexto y que de inmediato ya piensan en el ‘hepta’.

“Mucho ha sido la lucha con los pies sobre la tierra, cuando nosotras hablamos entre nosotras, nunca hablamos de que nada, absolutamente nada está asegurado y lo que se ha ganado es un respaldo. Sin embargo, no es algo que se da por sentado, que solo porque somos campeonas ya vamos a seguir siendo campeonas”, comentó.

Contó que es más bien un peso encima con el que se trabaja diariamente y entienden que cualquier equipo también quiere estar en esa posición.

“De la forma que se ha manejado ha sido vital el tema del liderazgo como cuerpo técnico, tanto de Wílmer, como de los que lo rodean y las jugadoras que escuchamos y sabemos aprender, que trabajamos diariamente sin creernos ya campeonas”.

María José Brenes destacó que en Alajuelense todas las jugadoras son muy competitivas, pero hay unas que subrayan ese renglón y encaminan a las demás en el ideal de que no importa el marcador, no importa la cantidad de goles, porque tienen como naturaleza un espíritu ganador.

“Más que creer, porque los resultados hablan por sí solos a través del tiempo, es agradecer por esa afición de las leonas, porque yo he notado a esa afición que nunca falta. Agradecerles por toda la disposición y los recursos que ponen de parte de ellos para ir y hacer esos recibimientos, tomarse el tiempo de planear y estar presentes con nosotras”.

María José Brenes: ‘Yo solo tenía que estar del lado correcto de la historia’

Viéndose ya con la copa en mano y sabiendo que esa era su despedida del fútbol, María José Brenes se sentía plena y realizada, aunque también un poco nostálgica.

“Es increíble lo que es este grupo de jugadoras, yo solo tenía que estar del lado correcto de la historia y qué enseñanzas no sólo deportivamente, sino de la vida en general, el ser campeonas tanto tiempo, seguir haciendo historia.

”Esto nunca lo ha hecho nadie y es que yo no le puedo explicar lo que pasa dentro del camerino, porque es que no hay palabras, lo ganadoras, luchadoras, lo trabajadoras que son y solo hay que estar aquí adentro para entender cómo es que se logra tanta historia aquí”, afirmó la ahora exjugadora.

María José Brenes, quien durante mucho tiempo militó en Saprissa FF, creyó que cuando decidió marcharse de ese equipo se retiraría, pero el fútbol la sorprendió.

Ella recibió la llamada de Mercedes Salas y la convenció de seguir, sin imaginar lo que significaría para ella lo que nunca imaginó: ser parte de Alajuelense.

“Solo tenía que llegar aquí para entender por qué es que son tan ganadoras, estoy muy feliz de retirarme de este lado de la historia, esto era lo que yo quería, puedo decir que logré lo que quería, retirarme feliz, campeona, agradecida, vivir condiciones que tuve que esperar hasta el final de mi carrera para poder vivirlas”, aseguró.

Gabriela Valverde y María José Brenes decidieron retirarse del fútbol luego de ser parte del hexacampeonato de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

De manera directa dijo que no cambia absolutamente nada de lo vivido como leona de la Liga. A ella le hubiera gustado jugar en la final, pero no se pudo.

“Termino con un tema en la rodilla, que es un tema de decisiones, este semestre estuvo atropellado, pero eso no quita todo el esfuerzo que he hecho durante estos años. El fútbol me lo dio todo. Con el retiro va a ser un duelo normal, es parte del proceso, es parte de la vida, pero estoy agradecida, muy feliz”.

Wílmer López: ‘Más aprende uno de ellas, que ellas de uno’

Wílmer López respondió a La Nación que él le agradece a María José Brenes el tiempo que estuvo en Liga Deportiva Alajuelense.

“Es un gran ser humano, una gran mujer, el mismo caso de Gabriela Valverde, que también se retiró. No es que se van de la institución para irse a otro equipo, es porque ya van a dejar de jugar fútbol para dedicarse a sus situaciones personales y desearles a ellas lo mejor en su vida personal y laboral”, expresó el Pato.

También hizo alusión a esas palabras pronunciadas por María José Brenes hacia su persona.

“Dijo que aprendió mucho de mí, pero más aprende uno de ellas, que ellas de uno. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un grupo de más de veinte jugadoras con diferentes personalidades, carácter, características y uno como entrenador tiene que saber amoldarse, acomodarse a cada una en su momento, entonces uno aprende mucho”.

Además, Wílmer López aseguró que quien ha sacado más provecho en este paso por el fútbol femenino ha sido él.

“Nos ha ido bien tanto a ellas como a mí, por algo hemos sido campeonas”, concluyó el técnico de las leonas.