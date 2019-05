Aplican restricciones: cabe aclarar que estos cálculos no consideran a aquellos aficionados que ingresaron con promociones. Ante un 2x1, por ejemplo, El Nerdo no aplica el descuento en su fórmula y no divide entre dos aficionados el costo de cada gol. Igual sucede ante otros casos como promociones familiares, dado que los clubes reportan la venta de una entrada.