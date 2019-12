Con respecto a las posibles ofertas por Carevic en México, que según Soto no existen, Lleida indicó: “Si ahora van, muchos equipos están en la pretemporada. Sin embargo, las ofertas no llegaron ahora, llegaron hace un mes y no voy a inventar ninguna cosa yo de eso, mucho menos Andrés y, por supuesto, el que lo quiera creer lo cree y el que no, no, pero Andrés tiene contrato hasta junio y va a seguir aquí independientemente de lo que pase”, finalizó.