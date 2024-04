Limón Black Star sueña con ‘repatriar’ a Esteban Alvarado, Yeltsin Tejeda y Keyner Brown

Limón Black Star está a cinco días de cumplir dos años de vida. Sin embargo, el plantel caribeño se acaba de llevar un golpe fuerte al quedar fuera de las semifinales de la Liga de Ascenso, a manos de Jicaral. Pese a esto, en el plantel hay satisfacción porque el equipo en dos años ha demostrado ambición por acceder a la Primera División; de hecho, en el Caribe sueñan con ‘repatriar’ a una serie de figuras limonenses como Esteban Alvarado, Yeltsin Tejeda o Keyner Brown, por poner algunos ejemplos.

Cristian Williams, presidente de la institución, aseguró que tiene una gran relación con esos jugadores, pero además ellos tienen un amor por su tierra que los hace querer, en algún momento de su carrera, defender los colores limonenses. Un anhelo de Williams también es el de recuperar para el cantón a figuras que tuvieron que dejar la zona en búsqueda de oportunidades que en su momento no les dieron.

El dirigente confesó que ha pensado en Limón Black Star como una opción para jóvenes que les ha costado el proceso de consolidación en la Primera División.

“Nosotros queremos traer a Rashir Parkins, a los gemelos Cole (Raheem y Kadeem), a Jefferson Rivera, hemos conversado del tema. Para mí económicamente no es viable, pero hasta en Esteban Alvarado pensé. También un día se lo dije a Yeltsin Tejeda y él me dijo que un día podía valorarlo. También tenemos buena relación con Keyner Brown, pero no quiero generar una falsa expectativa. Ahora si se ajustan a lo que el equipo les pueda ofrecer, pues bienvenidos”, afirmó Cristian.

El presidente limonense expresó que es consciente que conseguir estas contrataciones en el Ascenso es todo un reto y aunque no lo descarta, porque él sabe el anhelo que tienen algunos de estos futbolistas por jugar en su provincia, confía que con un ascenso en un corto plazo pueda hacer una planilla determinante.

Limón, en tres de los últimos cuatro torneos, ha logrado clasificar, no obstante su techo fue la semifinal; en los demás quedó fuera en los cuartos de final.

“Hemos sido en tres de los cuatro torneos el equipo de mayor cantidad de puntos. ¿Qué nos ha faltado? La diosa del fútbol, porque hemos hecho cosas inesperadas... Ya llegamos a semifinales una vez, pero bueno esperamos que el tercer año sea en el que ya podamos disfrutar del resultado”, agregó el jerarca.

Para este campeonato la expectativa era alta, porque el proceso de armar un plantel con talento local se logró. Limón Black Star tenía en sus filas a futbolistas como Johnny Gordon, Alexander Espinoza, Dexter Lewis, Alvin Bennette y Sheldon Harris, entre otros. Además llegaron refuerzos que aunque no son de ombligo limonense, sí se convirtieron por decisión propia en hijos del cantón central como Diego Díaz.

“Este torneo ningún equipo nos hizo tres goles, pero Jicaral lo hizo en la serie de cuartos de final. También no nos habían marcado de balón parado y Jicaral nos hizo todos los goles así”, dijo.

De la forma en la que logró convencer a jugadores como Bennette, Díaz, Gordon o Harris, espera lograr llegarle a las figuras antes mencionadas.

“Yo apuesto por buenos jugadores, y si son de Limón mucho mejor... ¿Por qué? Sabemos que hay buenos jugadores que no tienen oportunidad en otros lados y que nos están buscando. Alvin Bennette vino con ilusión de subir al equipo, Dexter Lewis quería subir al equipo, Johnny Gordon también, ellos quieren darle una alegría a su cantón central por encima del dinero. Repatriamos a Sheldon Harris, a Diego Díaz”, profundizó.

Un aspecto que Cristian destaca es la gestión administrativa del club, pues en el pasado otros equipos de Limón tuvieron problemas económicos, pero eso no ha sucedido con la actual organización.

“Limón Black Star hasta la fecha puede decir que después de dos años no se ha atrasado un solo día en salarios, estamos al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, con Hacienda, con todos los proveedores, le damos soporte a nuestra liga menor, donde nuestros jugadores tienen transporte y alimentación en todos los partidos. Además hemos crecido en afición porque ya tenemos de 800 a 1.000 personas en promedio por partido”, finalizó.

De momento, el conjunto que viste con uniforme blanco o negro se centra en la planeación deportiva para la siguiente temporada. A hoy no tiene jugadores, ni cuerpo técnico, porque todos acabaron contrato.

“Como presidente quiero que Alberto Moraga se mantenga en el puesto de entrenador, pero vamos a reunirnos porque el contrato de él terminó. No me cabe la duda que llegaremos a un buen acuerdo. Todos los jugadores terminaron contrato, tengo solo los inscritos de liga menor, pero el deseo que me han expresado la mayoría es de seguir”, sentenció.

Uno que seguirá en el arco, aunque todavía no hay nada firmado, es Dexter Lewis.

“Dexter va a seguir jugando, tenemos que negociar, pero en medio de lágrimas me dijo que seguía en el equipo luego de quedar eliminados. La decisión de que Dexter atajara fue difícil, yo dudé, pero fue la mejor decisión que pudimos tomar. Es por mucho el mejor de la Liga de Ascenso. No se lo van a llevar porque va a seguir acá”, finalizó.