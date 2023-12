Líder del Herediano Femenino se enteró dos horas antes del cierre de la primera división

Mónica Malavassi llegó en julio pasado al Herediano para hacerse cargo del proyecto del fútbol femenino, por lo que era la líder de ese segmento; sin embargo, ni siquiera estaba enterada de que la institución, el 18 de diciembre del presente año, decidió cerrar su escuadra de la máxima categoría.

Malavassi de hecho ya tenía conversaciones adelantadas con jugadoras para reforzar el plantel en el 2024, también tenía una reunión programada en esta semana para conocer temas de presupuesto y demás; no obstante, dos horas antes de que Herediano enviara un comunicado de prensa anunciando la decisión, ella recibió la noticia de que el equipo no seguiría.

“Inicialmente cuando me propusieron el proyecto el objetivo era no descender, trabajar un proyecto modesto este semestre y ya que para el otro año la intención era meterle más empuje y competir más. Creo que sobrepasamos las expectativas porque competimos y nos metimos a la semifinal, pero ahora nos llegó este balde de agua fría”, relató.

Malavassi contó que nunca en Herediano le hicieron saber que existía la posibilidad de cerrar el equipo, de hecho ella siempre comprendió que más bien en el 2024 lo que se buscaría sería que el equipo ganara peso en el torneo nacional.

“Yo siempre pensé que si Herediano perdía su plaza sería un golpe duro para el fútbol femenino. Con esta situación que se dio lo que puedo decir es que yo no le di la espalda al fútbol femenino, bajo mi gestión se sentaron bases sólidas, teníamos material para competir”, reflexionó.

Durante su gestión, la exjugadora confesó que ella siempre buscó las mejores condiciones y lo único que no pudo corregir fue el tema del camerino en la canchas de entrenamiento que usa el Herediano, pero la dirigencia florense le había dicho que esto se solucionaría cuando la institución pasara al estadio de Santa Bárbara.

“A las chicas se les daba recuperación, fisioterapia, todos los compromisos de viáticos se cumplieron. Ahora en este mes hay un atraso, pero me dijeron que la institución cumplirá. Tuvimos la limitante de no tener sede. Entrenamos en la misma cancha del masculino, no teníamos camerino, pero eso iba a cambiar”, enfatizó.

Sobre lo sucedido con el equipo que ella lideraba, Malavassi no escondió que hay un golpe muy fuerte a la evolución que se había logrado en el fútbol femenino en general.

”Siento un sinsabor por el trabajo que se hizo, la labor titánica que realizamos. Me duele mucho por las jugadoras; sin embargo, sacando el corazón y viendo los números entiendo la decisión que está tomando el club. Una empresa que casi no genera no sé cuánto tiempo puedo subsistir, los pocos ingresos eran mucho menos de lo que costaba el equipo”, reflexionó.

Según la Unión Femenina de Fútbol, Herediano llegó a un acuerdo con Puerto Viejo para que las caribeñas asuman su lugar en la Primera División.