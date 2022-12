Leonas sacaron garras para ser tetracampeonas

Alajuelense sudó y sacó las garras para continuar su dinastía en el fútbol femenino. Las leonas son tetracampeonas nacionales y celebraron su nuevo título por todo lo alto, máxime por lo que les costó.

Sporting nunca dejó de luchar en todo el partido. Desde la semana pasada Cristin Granados lo había dicho. Dos goles no estaban pegados del cielo.

En el minuto 23 anotó con un cabezazo de Lourdes Viana.

Cristin Granados pegó la bola en el palo en el cierre del primer tiempo.

La Liga no lo hacía mal, pero esta vez no tenía tanta fineza frente al marco. Las leonas lo intentaban con su goleadora Mia Corbin, pero la pelota no entraba.

Caso contrario a Sporting, que logró su segunda anotación en el juego en el minuto 62, con otro cabezazo de Lourdes Viana. Con eso, las albinegras empataron el global 3 a 3.

Era la final más pareja de los últimos tiempos en el fútbol femenino nacional y Alajuelense sin desesperación hilvanó una jugada perfecta entre defensa y ataque que culminó con una anotación de Mia Corbin.

Con eso el partido estaba 2 a 1, pero lo fundamental era el global, 4 a 3, una final en la que las leonas sacaron las garras para defender su reinado en el fútbol femenino.

Fue la despedida de la goleadora histórica del equipo, Mia Corbin, quien se marcha a Europa. También se va la joven guardameta Paula Alfaro, quien asumirá un reto en Estados Unidos.

Shirley Cruz fue muy clara. Nunca había estado en una final tan peleada.

”A veces hay que saber sufrir, sufrimos hasta el final y esta noche gana el fútbol femenino, porque con una final así tan cerrada no había pasado en mucho tiempo y nosotras felices porque sufrimos para ganar este campeonato y ahora queda disfrutar, descansar y ver qué cosas hay que mejorar”, subrayó Shirley Cruz.

Dijo que el desgaste fue grande, porque esa cancha es más pequeña y el partido se vuelve más físico, pues se jugaba mucho en el medio campo.

“Al final del partido todas estábamos tiradas en el piso, porque fue muy difícil. La que no entendiera lo que estaba en juego pues ya sabe lo que es una final. Hay que felicitar a Sporting, pero la diferencia la hicimos en casa”.

Shirley Cruz considera que estos cuatro títulos de las leonas es un legado.

”Cuando Fernando Ocampo inició el proyecto, esto es lo que queríamos, ir poco teniendo nuestra propia vitrina. La Liga tiene 103 años y eso es lo que queremos, que este proyecto sí hay cambio de junta directiva no nos afecte a nosotras, porque hemos demostrado que merecemos un poco más de apoyo“.

Dijo que la Liga las ha acuerpado, pero que esperan que ese equipo femenino perdure en el tiempo.

En esa vitrina, las leonas tienen el tetracampeonato, el título de Uncaf y el cetro de Codea Alajuelense.

En el bando de Sporting, las albinegras querían algo más, pero se sienten orgullosas de hasta dónde llegaron y lo que pueden hacer en el futuro.

“No se logró el objetivo, pero es un equipo que viene desde abajo, haciéndolo bien. Fuimos el equipo más constante y Alajuelense tiene una jugadora como Mia Corbin que no perdona ahí y es la que marca diferencia en ese equipo”, citó Cristin Granados.