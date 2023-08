Leonardo Menjívar llegó para integrarse a Alajuelense: ‘No me dejo llevar por los halagos’

Leonardo Menjívar aterrizó de nuevo en territorio nacional a las 11 p. m. del miércoles y esta vez no fue para efectuar una prueba, sino para integrarse a su nuevo club, Liga Deportiva Alajuelense.

“Muy contento por formar parte de esta gran institución como lo es la Liga, la verdad muy entusiasmado por formar parte de este gran equipo y ya listo para estar a las órdenes del cuerpo técnico y tener mis primeros minutos”, expresó Leonardo Menjívar en las afueras del Aeropuerto Juan Santamaría.

El futbolista de 21 años recordó que después de esos días que se entrenó con los rojinegros y que vio cómo era la Liga desde adentro, retornó a su país y se topó con unos problemas que retrasaron su fichaje.

Leonardo Menjívar llegó al país a altas horas de la noche. Él es el nuevo futbolista de Alajuelense. (Pantallazo)

“Era negociar los derechos de formación, que yo estaba allá con el equipo del Chalate (Chalatenango) en El Salvador, pero muy contento porque se resolvió todo y estoy aquí, muy feliz”.

A raíz de su fichaje con la Liga y de las características que tiene, el seleccionador de El Salvador, Hugo Pérez se ha referido en varias ocasiones a Leonardo Menjívar y públicamente pide cautela.

“Alguien lo denominó como el próximo Mágico (Jorge González, exfutbolsita) y no, debemos tener cautela sobre lo que decimos de un jugador. Si quieres exaltar a un jugador, hay que hacerlo después de 10 años. Un jugador de selección que es ganador debe mantenerse en un nivel alto por 10 años, sea que se califique o no a un Mundial, después de eso le podés echar las flores que quieras”, expresó Hugo Pérez en el Diario El Salvador.

El propio Leonardo Menjívar dijo que siempre tiene comunicación con Hugo Pérez.

“Yo estoy concentrado en lo mío, no me dejo dejo llevar por los halagos que me tira la gente, la verdad yo vengo aquí a dar lo mejor de mí, sé que todavía tengo cosas que mejorar y vengo aquí a aportar, a aprender y a ganar que es lo más importante”, aseguró el nuevo fichaje de la Liga.

