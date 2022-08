Lea las frases punzantes de Jeaustin Campos antes y después de la derrota contra San Carlos

Al que le cae el guante que se lo plante, dice el refrán, que bien se puede emplear a todo lo que ha disparado Jeaustin Campos, entrenador saprissista.

El técnico de Saprissa no se ha mordido la lengua y en dos días, antes del juego y posterior al encuentro contra San Carlos, lanzó unas frases punzantes, directas, que reflejan la molestia que lo embarga por las críticas y cuestionamientos contra él y su equipo.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, ha disparado con todo. El timonel no ha tenido un buen inicio de campeonato.

Saprissa y sus situaciones difíciles Copiado!

“Saprissa tiene cuatro torneos de pasar situaciones difíciles, yo vengo de agarrarlo cuando estaba noveno o décimo y lo llegamos a clasificar. Estoy tratando de hacer todo lo posible, llegaron refuerzos y seguimos con falencias y lo ideal es lo que se hace ahora, cambiar un poco, darle otro perfil al equipo, pero eso lleva una situación de acople”.

Problemas en el lateral izquierdo Copiado!

“No puedo tapar el sol con un dedo, desafortunadamente es así, hay que buscar opciones. Hay jugadores que juegan bien, otros no, si juego línea de tres debo sacrificar a un volante. Hablé con Ángel (Catalina) sobre algunas necesidades que ya ustedes saben”.

"No es fácil llegar y cambiarle el rostro a Saprissa, no es del torneo anterior, si no de varios torneos atrás", Jeaustin Campos pic.twitter.com/qVoPN7oaOT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 11, 2022

Aún no arma un equipo Copiado!

“Tenemos buenos jugadores, pero la gente piensa que se meten a una licuadora y ya tenemos buen equipo. Muchas veces, principalmente en el último cuarto, tomamos malas decisiones, de repente Javon la quiere al pie y quien tiene la pelota la da al espacio”.

Nada de broncas Copiado!

“Dejémonos de historias, yo no tengo problemas con nadie. Ese es otro problema, por qué inventan y hablan, yo no he tenido problemas con nadie. Decían que tenía problemas con Kevin Chamorro y ahora todo el mundo quitándolo para poner a otro y yo lo defendí, pero me dicen argollero”.

🗣️ Jeaustin Campos: "No he tenido problemas con nadie" pic.twitter.com/UfVZSnXbRB — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 11, 2022

Prensa amarillista Copiado!

“No hay ningún tipo de problema, no le hagan caso a la prensa amarillista. Tengan confianza en nosotros, no tenemos ningún problema con nadie. Jamás en la vida voy a tener un inconveniente con un jugador y mucho menos por algo personal, ninguno del cuerpo técnico”.

La institución de primero Copiado!

“Quiero que la afición entienda que nadie está por encima de la institución y si hay alguien que a través de las décadas ha respetado al club he sido yo”.

Primer tiempo de vergüenza Copiado!

“Yo creo que independientemente de lo que se hizo en el complemento (ante San Carlos), el primer tiempo es una vergüenza. No jugamos nada, no tuvimos actitud, nos ganaron los balones divididos. Nunca llegamos a donde queríamos. Lo menos que podemos hacer es trabajar con intensidad y agresividad”.

💥"El primer tiempo la verdad es una vergüenza, no jugamos nada", Jeaustin Campos pic.twitter.com/btsvyK3JJ4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 11, 2022

Exige respeto Copiado!

“Acá debe haber respeto, el torneo pensado nadie pensaba clasificar, ustedes (prensa), ni la misma afición, pero clasificamos. Pero al menos respeto, mi prestigio no va estar en boca de quien sea. Yo voy a defender mi trabajo aquí y en cualquier lado, porque siempre he sido honesto. Puedo ser malo y lo que diga la gente, no me importa, pero como profesional siempre voy a hacerlo”.

Bajarle el tono Copiado!

“Que la gente le baje un poco el tono porque estoy tratando de hacer lo mejor y créanme que mi profesionalismo va a estar incólume siempre. Tengo nueve torneos con equipos que se han armado para ser campeón y gané siete. Yo lo que pido por lo menos es respeto y el trabajo, trato de hacer lo máximo que puedo”.

Solo son once Copiado!

“Entiendo al fanático que se basa en emoción y quiere que juegue uno u el otro, pero no podemos complacer a todos, solo hay once. Conmigo han jugado todos, yo no soy de que solo la argolla juega, no, todos han jugado”.

Medidos con chip Copiado!

“La afición debe entender que el fútbol ha evolucionado tanto que ya no es a base de corazonadas o de emociones, o voy a ver si pongo a este o al otro, sino que ya hay un esquema tecnológico que nos respalda, nos manejamos con chips, con monitoreo y ahí están los resultados. Además la competencia ha estado buena y los muchachos han respondido bastante bien”.

Su responsabilidad Copiado!

“No es la primera vez que a mí me pasa, en algún momento por ejemplo José Francisco Porras le dio paso a Keylor Navas y a mí me tocó hacer el cambio generacional, a José Pablo Fonseca, Reynaldo Parks, Rónald González en aquella época, me tocó como gerente o entrenador decirles que no íbamos a renovar porque venía un Óscar Duarte, Kendall Waston, Bryan Oviedo, David Guzmán, Celso Borges, el mismo Joel Campbell, es parte de la responsabilidad que podemos tener”.

Que les corra sangre Copiado!

“También abrimos puertas que son innecesarias y se lo dije a Paté Centeno hace 15 años cuando se enojó porque no jugaba, que bien que se enoje, si no se enojan no les corre sangre, les corre agua”.

No bajar la cabeza Copiado!

“El jugador que está disponible va a jugar y les digo a los muchachos, no se preocupen por el cuándo es el cómo van a estar al llegar ese cuándo. Un jugador de Saprissa no puede renunciar, ni puede rendirse, no puede bajar la cabeza, para eso está acá y estar en Saprissa es muy difícil, siempre hay una presión enorme, la afición es muy rigurosa y no cualquiera puede sobrellevar esa presión”.