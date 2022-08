¿Le sorprende a Fabián Coito que Cartaginés le ganara la final pasada a Alajuelense? Así respondió

Fabián Coito expresó que Alajuelense intentará hacer cosas distintas el domingo, cuando reciba a Herediano en el Fello Meza. (Jose Cordero)

La afición de Alajuelense aún no termina de comprender cómo es que su equipo falló en la final del torneo anterior. Aunque algunos optan por intentar pasar la página, el tema revive a medida que Cartaginés no despega en el Apertura 2022 y después de que su regreso a la competencia internacional fue sin pena ni gloria.

En la atención a la prensa de rigor previo al juego del domingo entre Alajuelense y Herediano, pactado para las 6 p. m., en el Estadio Fello Meza, una de las consultadas para el técnico Fabián Coito estuvo dirigida hacia ese sentir generalizado del liguismo, que viendo al Cartaginés de hoy, a los manudos les resulta incomprensible explicar lo de la final anterior.

¿Le sorprende que con una nómina muy parecida en ambos equipos y por lo demostrado en el torneo nacional y en la Liga Concacaf que Cartaginés le haya ganado la final anterior a la Liga?

No, no me sorprende, porque si los equipos se ganaron el mérito de llegar a la final... las finales son siempre partidos diferentes, únicos y cargados de un componente emocional muy grande. Y nadie sabe lo que puede pasar en un partido, así que sí ha cambiado la temporada.

Seguramente han cambiado algunas cosas en ambas instituciones y esto también puede obedecer a las posibilidades de cada club y a los proyectos de cada club.

¿Cuánta diferencia hay entre jugar en el Fello Meza a hacerlo en el Saprissa y qué puede favorecer a la Liga?

Todas las canchas tienen sus particularidades. Igualmente creo que tienen ciertas similitudes en cuanto al césped natural, un poco al tamaño del campo y para nosotros, cualquiera de las dos, son canchas de visitante prácticamente también. En realidad para nosotros no significa tanto cambio, sino adaptarnos al tamaño y a las condiciones del césped.

¿Cree que de no ganar ante Herediano, la Liga se podría despedir de la pelea por el primer lugar?

Nos alejaríamos, en el fútbol no me animo a dar nada por definido, ni que ganar también nos dé algo más que tres puntos y acercarnos a Herediano, porque todavía faltan un montón de partidos y recién ahí se va a decidir todo. Nuestro objetivo es ganar para acercarnos al equipo que hoy va liderando nuestro grupo.

Alajuelense juega bien a inicios del campeonato, pero se cae en las finales y sus jugadores bajan el rendimiento físico y mental. ¿Cómo planea remediar eso en caso de clasificar a las últimas instancias?

Yo creo que es algo común, de los equipos, sobre final de la temporada sentir un poco de cansancio en ese aspecto. A veces se compensa con otras fortalezas del equipo y si llegara a aparecer, porque la verdad que hemos tenido y tenemos una competencia tremenda.

Con el tema de la rotación de los futbolistas y con la idea de juego, nos adaptaríamos a lo que mejor nos convenga en ese momento. Creo que es la mejor manera de compensar esas dificultades que pueden aparecer sobre el final del campeonato.

¿Por qué se cambió de estadio, del Saprissa al Fello Meza?

Bueno, realmente esos son temas más administrativos, pero yo lo que tengo entendido es que no era posible jugar en Saprissa y había que salir a buscar otro estadio. Se nos consultó sobre el de Cartago y nos pareció muy bien, se hicieron las gestiones y se definió por jugar en ese estadio.

¿Cada partido es distinto, pero tomando en cuenta lo que sucedió en el otro juego contra Herediano, se presta este duelo para que la Liga haga algo diferente o tome otro tipo de precauciones?

Seguramente tendremos que hacer cosas diferentes a lo que hicimos en ese partido, para cambiar un poco el resultado del juego, sobre todo, ciertos pasajes o ciertas acciones del juego que si bien sabíamos que eran fortalezas del equipo rival, no las controlamos bien.

Y vamos a volverlas a tener en cuenta y lógicamente que atenderemos limitar el potencial del equipo rival al máximo y llevar adelante, o imponer cosas en el juego que nos convengan a nosotros.

En la conferencia del juego contra Guanacasteca usted indicó que tenía una planilla de mucha calidad, pero corta. ¿Con el mercado de fichajes abierto, le gustaría recibir a nuevos jugadores en alguna posición que considere necesaria?

Es verdad, yo dije eso, un poco corto para esta seguidilla tan grande de partidos. Las puertas de entrada en un equipo como la Liga siempre están abiertas a la aparición o lo que pueda sumar un futbolista que dé un aporte al equipo. En este momento no tenemos ningún nombre y por lo menos en forma inmediata no creo que aparezca ningún jugador.

¿Considera que una victoria ante Herediano sería un aspecto motivacional para el grupo después de que la Liga perdió el primer partido contra los rojiamarillos por 3 a 0?

Por supuesto que sí, por supuesto que desde el punto de vista anímico sería un empujón muy grande, pero más que pensar en lo que puede provocar el partido, concentrarnos en qué tenemos que hacer para obtener el resultado que nosotros queremos.

Por lo menos eso es lo que nos ocupa hoy el pensamiento, pasado el partido en Panamá y después veremos, según el resultado cómo sigue todo para adelante.