“Estaba en la cancha y con ese pantalón que no podía ni levantar las piernas; me dieron la pelota para que la dominara y se caía, ni siquiera la podía levantar con esos zapatos y me acuerdo que un periodista dijo: ‘Este brasileño no tiene mucha técnica’. Eso fue el primer día y después se dio lo de ese penal. Yo miré a la izquierda que estaba La Doce y yo quería anotar, pero tocó el tubo, cogió la línea y se fue", apuntó.