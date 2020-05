“Esto nos da tranquilidad, en estos días nos preparamos bien y a pensar en Saprissa que es nuestro próximo rival. Yo me preparo para hacer las cosas bien. Las críticas, o lo que digan, yo no me meto, trato de hacer las cosas bien. No tengo nada que decir contra Kurt Morsink, eso no me daña, yo solo me preparo”, apuntó el atacante Jurguens Montenegro en Tigo Sports.