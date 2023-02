La molestia de los jugadores de Alajuelense por el clásico: ‘A puro pito te meten al área’

Alajuelense hizo un mejor clásico que Saprissa, pero el partido quedó 1 a 1. La Liga no logró aprovechar que su archirrival perdió un hombre por expulsión. Kevin Chamarro y los palos salvaron a la ‘S’.

Esas son algunas conclusiones que se sacan de lo que fue el clásico 343 del fútbol nacional.

Varios de los jugadores más experimentados de la Liga mostraron su molestia por el accionar del árbitroJuan Gabriel Calderón.

“No sé si por cámaras se vio. En el primer tiempo se tenían que haber expulsado unos tres jugadores, uno de nosotros y dos de ellos”, expresó con honestidad el mediocampista hondureño Alex López.

Ya Jeaustin Campos había señalado al árbitro, al considerar que la primera falta que cometió Celso Borges en el juego era para amarilla y que no la mostró.

En la Liga lo que consideran es que después de que el réferi expulsó a Ariel Rodríguez por una plancheta, notaron un cambio y que hasta se evidenció en el cierre del partido, cuando Saprissa tuvo múltiples acciones de pelota quieta.

Los rojinegros tenían muy claro que ese recurso es algo que los morados explotan muy bien y que procuraron no hacer faltas innecesarias.

“Es que no es de nosotros, también el árbitro juega. A puro pito te meten al área, son cosas de las que no podemos quejarnos y al final tenemos que enfrentarlas como sean. Desde el momento en el que Saprissa perdió un hombre empezaron a meternos al área propia”, afirmó el capitán de Alajuelense, Giancarlo González.

Según Pipo, así como un jugador debe tener personalidad para actuar dentro de la cancha, al árbitro designado le toca llegar con prestancia a pitar un duelo de esos.

“Un partido muy duro la verdad, al principio fue un poco físico y luego siento que a puro pito se arrecostaron un poco y nos metieron en el área, pero aún así fuimos inteligentes, supimos manejar la pelota en el segundo tiempo y buscar los espacios. No se nos dio, hubo tres bolas en el palo y queríamos los tres puntos, pero es importante un punto”, argumentó.

Afirma que lo único que le faltó a Alajuelense fue que la pelota entrara.

“El entorno no juega, en la cancha somos once contra once y ellos perdieron un hombre por una plancheta. Teníamos un hombre de ventaja, pero unas veces se sabe y se dice que cuando hay uno menos, el equipo que lo pierde doblega fuerzas. Saprissa no fue la excepción, doblegó fuerzas y de ahí el empate. Un punto de visita no es malo, vinimos a jugar fútbol, al final nos llevamos un punto porque la bola no quiso entrar”, reiteró.

Johan Venegas opinó que Juan Gabriel Calderón estuvo bien por momentos.

“Después de la expulsión hubo situaciones en las que nos empezó a meter con puro pito, partes que no nos la pitaban a nosotros y sí se las cobraba a ellos, pero al final es lo que es. Esperemos que todo mejore”, subrayó Johan Venegas.

Querían más

“El equipo desde el primer momento salió a querer ganar, se vio esa hambre, se sentía que era nuestro partido y creo que el primer gol vino de una jugada muy bien preparada por parte del técnico de nosotros y así salió”, reseñó Venegas al analizar lo que pasó en el partido.

Y añadió: “Lastimosamente sabíamos que de la única manera que Saprissa nos podía anotar era de balón parado y sucedió. Más cerrando el primer tiempo, queríamos irnos con ventaja. Igual, el equipo de visita tuvo un muy buen comportamiento, las sensaciones son buenas, pero también queda ese sinsabor de que pudimos sacar la victoria”.

La percepción de Venegas es la misma que tiene Alex López. Sin ningún problema, el hondureño de la Liga aseguró que la actuación de Kevin Chamorro fue de aplaudir.

“Si tu miras, sacó cinco goles claros y, al final, la figura de ellos fue él, sabemos del buen nivel en el que anda. ¿Cuántos postes tuvimos nosotros? Al final, hicimos un gran partido. El segundo no pudo entrar, pero creo que el equipo luchó”, destacó López.

López dice que esta semana es fuerte, porque pasada la página del clásico, en el calendario de Alajuelense siguen los partidos contra Pérez Zeledón y Herediano y considera que son juegos muy importantes en esta primera vuelta.

“Queríamos los tres puntos, pero sumamos de visita, que eso nos sirve”, citó, para insistir en que la figura de Saprissa fue Chamorro y que eso habla del trabajo que hizo la Liga en el partido.

“Si nos vamos a las estadísticas, tú miras que sacó balones que sinceramente son de aplaudir, porque son jugadas que en el buen nivel que él anda, pudo salvar al Saprissa, porque donde entrara el segundo gol, podría haber sido una diferencia muy grande.

”Chamorro y el poste los salvaron a ellos, creo que el equipo hizo un gran partido, tuvimos muchas opciones de gol y la bola no quiso entrar. Se vino a hacer un gran partido, las dos aficiones pudieron disfrutar y ahora a pensar en el próximo partido”, recalcó Alexánder López.

Alajuelense y Saprissa contabilizan once puntos, pero los rojinegros son líderes en este momento por diferencia de goles.

La Liga recibirá el próximo miércoles a Pérez Zeledón, el equipo a cargo de Luis Marín.